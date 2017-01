Grêmio confirma favoritismo e vence Brasília na estreia da Copa São Paulo

Na tarde desta terça-feira (3), Grêmio e Brasília estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Plínio Marin. Em partida movimentada, o Tricolor demonstrou sua supremacia pare vencer o time do Distrito Federal por 3 a 1. Érick, Khevin e Dionathã marcaram para os gaúchos, enquanto Joel diminuiu para o time da Capital Federal.

Com o resultado, os tricolores assumiram a primeira colocação do Grupo 1 da Copinha, somando seus primeiros três pontos. Enquanto Auto Esporte-PB e Votuporanguense empataram por 1 a 1, ficando na segunda posição. O Brasília é o lanterna.

Na segunda rodada, o Grêmio enfrenta o Auto Esporte, podendo confirmar sua classificação no grupo. Já o Brasília buscará se reerguer diante do clube-sede, o Votuporanguense.

Grêmio dita ritmo e domina a primeira etapa

Em busca do primeiro título da competição, o Tricolor Gaúcho chegou com objetivo de fazer, no mínimo, uma campanha superior à de 2016, ano que foi eliminado logo na primeira fase da competição. O Brasília também está busca de superação em comparação a competição do ano anterior. Os brasilienses cessaram sua participação também na primeira fase da Copa.

Nos primeiros 45 minutos de jogo os gaúchos logo tomaram frente e as redias da partida, propondo o jogo trocas de passes rápidos para confundir a defesa adversária. Assim, através da troca de passes, o tricolor chegou ao gol após um lindo lançamento do volante Khevin para o centroavante Erick, que ao ficar de frente ao goleiro, teve apenas o trabalho de driblar o arqueiro e abrir o placar na Arena Plínio Marin.

Após o gol, os jovens gremistas permaneceram controlando o jogo, no entanto, de uma forma menos intensa. Os gaúchos se preservam fisicamente em decorrência do forte calor, assim, devendo-se a lançamentos e jogadas individuais. Se aproveitando da diminuição da intensidade do Grêmio, os brasilienses avançaram suas linhas de marcação e até tiveram oportunidades de igualar o placar, no entanto, sem êxito.

Brasília equilibra no segundo tempo, mas Grêmio mantém a vantagem

Já nos 45 minutos finais de jogo, Grêmio e Brasília fizeram apresentaram um confronto mais equilibrado em comparação com o primeiro tempo. Inicialmente, enquanto os gaúchos vieram com a proposta de manter a diferença já conquistada no placar, os brasilienses voltaram do vestiário instigados a igualar os números do jogo.

Propondo mais trocas de passes e jogadas individuais, o Brasília chegou muito perto de empatar o jogo, no entanto, com a ineficiência na hora da finalização, não obtiveram êxito. Ironicamente, no pior momento gaúcho na partida, o placar foi ampliado à favor do tricolor de Porto Alegre.

Após a cobrança de uma falta para a área, o volante Khevin recebeu um lindo cruzamento rasteiro, assim, de frente ao gol e livre de marcação, aumentou para dois a vantagem gaúcha no placar. O panorama da partida encaminhava-se tranquila após o gol gremista, no entanto, o Brasília não se deu por vencido.

Em boa jogada individual de Átila dentro da grande área gaúcha, o meia driblou os defensores adversários e com um toque curto lançou Joel, livre, de frente para o goleiro Phelipe, no qual foi driblado e viu a bola balançar o fundo das redes para diminuir a vantagem no placar.

Após o gol o Brasília se lançou ainda mais ao ataque, no entanto, o constante defeito de ineficiência na hora da conclusão à gol impossibilitou melhores horizontes no jogo. Assim, o jogo se encaminhou aos minutos finais. Logo, nos últimos momentos do jogo,aos 45 minutos da segunda etapa, o atacante Dionathã, recebeu livre na pequena área, e, calmamente, deu fim aos números da partida sacramentando a vitória do Grêmio na primeira partida das duas equipes na competição.

Após a finalização das partidas dos integrantes do grupo 01 da Copa São Paulo, o time gaúcho acabou a primeira rodada como líder isolado com 3 pontos, logo, estão Votuporanguense e Auto Esporte-PB com 1 ponto cada após o empate, e em último, o Brasília, com 0 pontos após a derrota frente o Grêmio. As equipes voltam a campo na quinta-feira (5). Às 14h, o Brasília pega o Votuporanguense. Mais tarde, às 16h, o Grêmio enfrenta o Auto Esporte-PB.