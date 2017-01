Com aval de Argel, Vitória acerta com Grêmio e se aproxima de zagueiro Fred

O zagueiro começou a temporada como titular ao lado de Geromel, mas falhas e chegada de novos defensores fizeram com que Fred ficasse no banco (Foto: Lucas Uebel/GFPBA)

Após emprestar Kadu para a Ponte Preta, o Grêmio tem negociação muito bem encaminhada com o Vitória para o empréstimo do zagueiro Fred. Ao se acertar com a diretoria do clube gaúcho na noite de quarta-feira (4), o time baiano aguarda a chegada do atleta ao barradão para a realização dos exames médicos e para assinar o contrato válido até o final da Série A.

Fred, de 30 anos, começou a carreira justamente no maior rival Tricolor, em 2004. Do colorado passou por equipes belgas como Standard Liège e o Dender e voltou ao Brasil para defender o Juventude. Da equipe da serra para rodar o país, Figueirense, Avaí, Boavista, São Caetano, Caxias e Novo Hamburgo, onde esteve em destaque até chegar ao Goiás, em 2015. No time alviverde, ganhou fama ao se notabilizar pelos gols marcados: seis dos 39 tentos da equipe no Campeonato Brasileiro, sendo quatro de falta foram dele. Com isso, o defensor acabou ganhando a fama de zagueiro-artilheiro.

Chegou ao Grêmio por indicação do técnico Roger Machado, com quem havia trabalho no próprio Novo Hamburgo no começo de 2015. Não teve muitas oportunidades no time tricolor na última temporada, e quando teve acabou não correspondendo. Com a chegada de Renato Portaluppi a situação se manteve, sendo preterido ora por Wallace Reis, ora por Rafael Thyere como substitutos imediatos da dupla de zaga Geromel e Kannemann. Ao todo foram 33 partidas, 31 como titular e quatro gols marcados na sua passagem pelo Tricolor

Além de Fred, a equipe baiana segue em negociações com o zagueiro colorado Alan Costa, 26, os meias Gabriel Xavier, 23, que pertence ao Cruzeiro e o argentino Dátolo que estava no Atlético-MG. Além deles, o lateral-esquerdo Geferson, 22, revelado pelo Internacional já está apalavrado, faltando só assinar o contrato.

O atleta chega por indicação do treinador Argel Fucks, que aposta em sua qualidade na bola parada para 2017. A data de apresentação no time baiano ainda não foi revelada.