Grêmio comunica desistência na negociação com atacante Kayke

(Foto: Buda Mendes / Getty Images)

O Grêmio desiste de contar com o atacante Kayke, ex-Flamengo, que pertence ao clube japonês Yokohama Marinos. O clube tricolor anunciou a desistência da negociação na noite desta quinta-feira (5), surpreendendo aos torcedores e jornalistas que aguardavam a oficialização do novo reforço para temporada 2017.

"O Grêmio FBPA informa que tinha interesse na contratação do jogador Kayke Rodrigues. Contudo, as partes não chegaram a acordo em relação a alguns aspectos do contrato e resolveram em conjunto não concluir a negociação. O Clube segue em novas frentes de negócios visando o reforço de seu elenco", foi a nota emitida na íntegra pelo Tricolor porto-alegrense.

O atacante tem 28 anos e estava próximo de ser anunciado pelo clube gaúcho. De acordo com a Rádio Gaúcha, Kayke tinha salário acertado com Grêmio para empréstimo de um ano. O problema no acordo foi caso o Grêmio exercesse a compra definitiva. Sem um parecer que agradasse ambas as partes, a negociação está encerrada e o atacante de volta às opções de mercado.

Recebendo o carinho do torcedor do Flamengo, o clube da Gávea seria outra opção possível para o retorno do atacante ao país. O jogador já defendeu o Rubro-Negro anteriormente. Pelo Yokohama, ele realizou 30 jogos, 21 enquanto titular, com sete gols marcados e um total de três assistências.