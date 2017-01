Invicto e já classificado, Grêmio enfrenta Votuporanguense na Copa São Paulo

Grêmio e Votuporanguense voltam à campo na cidade de Votuporanga, às 11h deste sábado (07), para a partida que encerra a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior no Grupo 1. Vindo de resultados positivos, o dono da casa vai jogar visando a classificação para próxima fase da competição e para o clube gaúcho é uma oportunidade para o técnico Beto Almeida observar alguns reservas.

O Tricolor atualmente se encontra na primeira colocação com seis pontos e depende apenas de um empate para assegurar esta posição e confirmar o favoritismo no Grupo. Após vencer a equipe do Brasília por 3 a 1 na estreia, assegurando sua classificação de forma antecipada com a goleada por 4 a 0 contra o Auto Esporte-PB. Independente do resultado, a equipe do Grêmio seguirá instalada na sede de Votuporanga na segunda fase.

O empate também é muito favorável à equipe paulista, o time de Votuporanga estreou com um empate e na partida subsequente conquistou sua primeira vitória nesta edição da Copinha, ficando na segunda colocação, com quatro pontos.

A partida terá transmissão da Rede Vida e a expectativa é que as equipes devem ir a campo com as seguintes escalações:

Grêmio: Phelipe Megiolaro; Mateus Pivô, Matheus Carrasco, Truyts e Gabriel Silva; Rodrigo Ancheta, Khevin e Patrick ; Matheus Barcelos, Pepê e Erick.

Clube Atlético Votuporanguense: Maicon, João Gerotto, Felipe Caré, Tiago, Fernando, Luis Fernando, Ismael, Juninho, Guilherme Índio, Victor Maranhão e Arilson.