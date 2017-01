Wallace Reis recebe proposta do futebol turco e pode deixar o Grêmio

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O zagueiro Wallace Reis está com seus dias contados nos bastidores da Arena. O tricolor gaúcho recebeu uma proposta do Gaziantepspor da Turquia pelo empréstimo do jogador por um ano e meio e a transação deve se concretizar nos próximos dias.

Os valores para ceder o zagueiro por empréstimo durante 18 meses giram em torno de R$1,2 milhão. A negociação está praticamente sacramentada, faltando apensar a resolução de pequenas pendências para de fato Wallace deixar Porto Alegre rumo à Turquia.

O defensor deixou o Flamengo e desembarcou na capital gaúcha no meio da temporada de 2016 após ser comprado pelo valor de R$ 3,2 milhões. Com a esperança de ser o titular da zaga gremista ao lado de Pedro Geromel, Wallace jamais foi unanimidade, suas atuações jamais proporcionaram desempenhos que passassem segurança suficiente para assumir a titularidade.

Wallace não possui um bom histórico de desempenho nos clubes em que passou. No Corinthians, time no qual o despontou para o mercado nacional, Wallace até teve uma boa sequência, no entanto, jamais caiu nas graças da torcida em decorrência de seus desempenhos inseguros. Já no Flamengo, apesar de ser capitão do time e titular incontestável da zaga rubro-negra, possuía uma relação extremamente conturbada com a torcida, logo, com suas constantes falhas, teve sua permanência no Rio de Janeiro considerada impossível.

O zagueiro atuou em 18 oportunidades após sua chegada, 17 como titular. Como já havia disputado a Copa do Brasil pelo Flamengo, não podia vestir a camisa tricolor na competição, assim, possibilitando uma maior sequência do argentino Kannemann, que com ótimos desempenhos na campanha da conquista do pentacampeonato da Copa, firmou-se como titular absoluto da zaga gremista.

Caso se confirme a transação, o Grêmio terá liberado dois zagueiros reservas de seu elenco principal após a chegada de Fred ao Vitória, da Bahia, assim, tendo em Rafael Thyere, seu único defensor suplente no elenco. O tricolor pode ter até 88 jogos em 2017, assim, muito que provavelmente, irá ao mercado para reforçar seu sistema defensivo para o recheado calendário desta temporada.