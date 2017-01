Atacante uruguaio Gabriel Fernández chega a Porto Alegre para reforçar o Grêmio

Foto: Divulgação/ Racing do Uruguai)

Nesta terça-feira, o Aeroporto Salgado Filho esteve movimentado para a torcida gremista. No início da manhã, o lateral direito Léo Moura desembarcou em Porto Alegre para somar no elenco tricolor. O jogador realizou os exames médicos e assinou contrato até o fim da temporada. Logo, foi anunciado oficialmente pelo clube. No entanto, o segundo dia útil da semana reservaria mais novidades aos tricolores.

Trata-se de Gabriel Fernández, atacante uruguaio que foi destaque do campeonato uruguaio da temporada passada ao atingir a artilharia da competição com 8 gols marcados em 15 partidas pelo Racing-URU. Ele desembarcou em Porto Alegre após algumas semanas de negociação. Em um determinado momento, o negócio esteve por não se concretizar, no entanto, após as partes entrarem em concordância, as pendências foram resolvidas e possibilitou-se a chegada do atacante à capital gaúcha.

Sem dar entrevistas, “El Toro”, como é conhecido no Uruguai devido à sua força física, chega ao Grêmio para qualificar o sistema ofensivo do grupo, podendo possibilitar um maior leque de opções à Renato Portaluppi. Mesmo não sendo o "fazedor de gols" dos sonhos da torcida, Gabriel vem com respaldo e tem tudo para desempenhar um bom futebol em seu novo clube.

A aquisição do jogador foi feita após a observação do atleta pelos observadores do clube. O atacante possui as características desejada pelos pensadores da equipe de futebol do Grêmio. A comissão técnica visa bons finalizadores pra qualificação do arremate gremista, assim, busca jogadores com essa característica para agregar o atual elenco.

Os valores da transação ainda não são confirmados pela direção tricolor, logo, gira em torno de 1,2 milhões de dólares por 70% dos direitos do atleta. O jogador passará por exames médicos e se tudo ocorrer com excelência, assina contrato por três anos com o clube.

A apresentação do jovem uruguaio deve acontecer na quinta-feira, dia da reapresentação do elenco gremista para o início da pré-temporada. Juntamente de Gabriel, o lateral Léo Moura e o volante Michel devem ser apresentados e assim, juntarem-se ao plantel de jogadores.

A concorrência é bem vista pela direção gremista. Romildo Bolzan Júnior, juntamente da cúpula de futebol do clube, trabalha incessantemente na busca por reforços. O pensamento é reforçar ainda mais o grupo, no entanto, os altos valores do mercado de trasferências dicifultam reforços de maior magnitude.