Gabriel Fernández reprova nos exames médicos e Grêmio descarta contratação

Foto: Divulgação / Associação Uruguaia de Futebol

Conforme noticiou-se na terça-feira (10), a contratação do atacante uruguaio Gabriel Fernández foi ameaçada no Grêmio. O atleta, durante os exames médicos, teve constatada uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho, realizada em 2015. Com isso, os médicos e o departamento de futebol gremista decidiram por uma ressonância para melhor avaliar a situação do jogador. Com os resultados obtidos nesta quarta-feira, foi descartada a contratação do uruguaio pelo Tricolor gaúcho.

A cautela é a palavra de ordem no departamento gremista. A primeira desistência de contratação veio com o atacante Kayke, que estava no Yokohama Marinos e assinou recentemente com o Santos. O motivo foi uma mudança no contrato no momento da assinatura, situação que causou desacordo com a direção do Grêmio. Dessa vez, os exames médicos barraram a contratação de Gabriel Fernández. O jogador foi descoberto com bom futebol no Racing do Uruguai, marcando oito gols em 15 partidas no último campeonato do país vizinho, quando chegou à condição de artilheiro.

Entre as contratações acertadas, o Grêmio já trouxe a Porto Alegre o volante Michel e os laterais Léo Moura, ex-Santa Cruz, e Leonardo, ex-Boa Esporte. Michel foi campeão da Série B pelo Atlético-GO e Leonardo foi campeão da C com o Boa Esporte de Minas Gerais. A diretoria do Grêmio trata desde o mês de dezembro com a prioridade por trazer atacantes, ou os chamados "fazedores de gol". Entretanto, ainda não fechou contratação em tal posição.

Com o empréstimo dos zagueiros Wallace Reis para Turquia e Fred para o Vitória da Bahia, é necessário que o Grêmio traga, ao menos, mais um defensor para compor o setor defensivo com Geromel e Kannemann. O mais jovem, Rafael Thyere, é a opção direta na reserva.

O Grêmio se reapresenta nesta quinta-feira com seu elenco mantido, com a base, a espinha dorsal do título da Copa do Brasil em 2016. Além deles, as três novidades citadas devem estar presentes.