Após reapresentação, Grêmio confirma renovação de Douglas por mais dois anos

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O Maestro Pifador, o "último dos camisas 10" segue no Grêmio. Após a reapresentação do elenco no início da tarde desta quinta-feira (12), o Grêmio anunciou oficialmente a renovação contratual com o meia Douglas dos Santos. O camisa 10 gremista não tinha cláusula automática de renovação do contrato, mas o Tricolor resolveu essa pendência e contará com o maestro até o final de 2018.

Douglas inicia sua quinta temporada com a camisa do Grêmio. Chegou ao clube em 2010, após ter passado pelo Corinthians. Ajudou na conquista do Campeonato Gaúcho daquele ano e seguiu para a temporada de 2011 para a disputa da Copa Libertadores da América, quando marcou gol e deu assistência no certame, mas o Grêmio caiu nas oitavas de final para Universidad Católica.

O Maestro voltou ao Corinthians para fazer parte de grandes conquistas do Timão, foi ao futebol árabe e retornou ao Brasil para disputa da Série B pelo Vasco da Gama. No Grêmio, o anúncio da volta foi em 2015 e Douglas comandou a meia cancha tricolor na equipe bem montada pelo técnico Roger Machado. Ele também é o autor do único gol olímpico realizado na nova Arena do Grêmio. Foi durante o Campeonato Gaúcho e marcado contra o Caxias.

Em 2016, Douglas se tornou peça fundamental para o título gremista da Copa do Brasil. Foi eleito o melhor jogador da competição, com passes decisivos e um belo gol de perna direita em contra-ataque na semifinal contra o Cruzeiro, no Mineirão. Douglas dos Santos ganhou o carinho da torcida, com irreverência e um futebol clássico, de quem realmente pifa os companheiros através de passes diferenciados.

O camisa 10 fica no Tricolor gaúcho com contrato até o fim de 2018 e busca manter a boa forma para servir ao clube. Está com 34 anos de idade. Para o elenco, o Grêmio ainda busca mais um meio-campista para auxílio no setor e, principalmente, um atacante, o chamado "fazedor de gols", como diz o presidente Romildo Bolzan.