Thyere garante apetite do Grêmio por mais conquistas: "Uma competição de cada vez"

Thyere atuando pela temporada anterior diante do Figueirense (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O Tricolor realizou o segundo treino com bola na pré-temporada. O técnico Renato Portaluppi voltou a contar com Edilson para observar os atletas em atividade. Dois jogadores gremistas concederam entrevista coletiva nesta terça-feira (17). Ramiro e Rafael Thyere conversaram sobre a expectativa para mais um ano, após a interrupção do jejum de títulos do clube porto-alegrense.

"Temos que pensar em uma competição de cada vez. Vamos abrir o ano com o Gauchão, que é um campeonato muito importante no estado. O Grêmio não ganha há algum tempo, nosso foco é conquistar essa competição", avaliou o defensor Thyere. Ele ganhou espaço no elenco ainda com o técnico Roger Machado e se apresentou nas oportunidades de time misto ou por necessidades com Renato Portaluppi.

O foco do Grêmio no primeiro semestre é realizar uma boa fase de grupos na Copa Libertadores e conseguir o índice de classificação, de preferência ao primeiro posto pelos privilégios adiante na competição. Deportivo Iquique do Chile, Guaraní do Paraguai e Zamora da Venezuela são os adversários iniciais. No Gauchão, a trajetória gremista começa diante do Ypiranga de Erechim, no dia 2 de fevereiro.

"O Geromel sempre conversa comigo sobre posicionamento e outras coisas. Eu busco conversar bastante com o pessoal da posição, até porque eu sou um dos mais novos, preciso aprender sempre mais a cada dia", comentou Rafael Thyere. Com as saídas de Bressan ano passado, Wallace Reis e Fred por agora, ele atualmente é o primeiro sucessor à dupla titular composta por Geromel e Kannemann. Anteriormente, Thyere já revelou poder atuar pelos dois lados da defesa.

Thyere encerrou a coletiva destacando as chegadas dos dois laterais, o experiente Léo Moura e o jovem Léo Gomes. O zagueiro acredita que todos chegam para ajudar ao clube nesta temporada de calendário recheado, com Gauchão, Libertadores, Copa da Primeira Liga e Brasileirão, além de defender o título da Copa do Brasil no segundo semestre.