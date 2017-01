Ramiro destaca motivação do Grêmio em 2017: "Continuar dando o nosso melhor"

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Na tarde desta terça-feira (17), sob o comando do técnico Renato Portaluppi, os jogadores do Grêmio realizaram o primeiro treino de finalizações da Pré-Temporada Grêmio 4all. A primeira parte das atividades - exercícios na academia e no gramado foram realizados pela manhã, também no CT Luiz Carvalho.

A equipe se prepara para a disputa do Campeonato Gaúcho e da Libertadores 2017, tudo isso após levantar a taça da Copa do Brasil de 2016, em 7 de dezembro. E, ao que parece, a conquista do campeonato não saciou a fome de títulos. Como salientou o volante Ramiro em coletiva no final da tarde

“A gente tem que estar bem ciente de que vestindo a camiseta do Grêmio, temos que entrar em qualquer competição em busca do título”. E se a última conquista não foi suficiente para satisfazer o jejum de 15 anos sem títulos, ela serviu de estímulo para seguir na busca

“Acho que essa conquista que a gente teve ano passado tem que servir de combustível e motivação para que a gente queira conquistar cada vez mais. A gente viu como é bom, como nosso torcedor fica feliz, e nos apoia quando os resultados aparecem. Então dentro de campo e nos treinamentos vamos procurar continuar dando o nosso melhor, nosso máximo, para que os resultados continuem aparecendo e conquistas voltem a aparecer, e automaticamente fique todo mundo feliz”, afirmou.

Ainda de acordo com o volante, o último título diminui um pouco a pressão, mas a cobrança interna entre os jogadores deve continuar como forma de motivação, afinal a equipe possui grande potencial.

O Grêmio estreia no Gauchão em 2 fevereiro contra o Ypiranga de Erechim na Arena e integra o grupo 8 na Libertadores. Na primeira fase tem que passar por Desportivo Iquique do Chile, Guaraní do Paraguai e Zamora da Venezuela. Amanhã, novas atividades estão marcadas para ocorrer em dois turnos, às 9h30 e 16h30.