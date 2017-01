Destaques no título da Copa do Brasil, Luan, Geromel e Walace são convocados por Tite para amistoso

Google Plus

Geromel pdoe ser titular (Foto: Pedro Martins/Mowa Press)

O técnico Tite anunciou nesta quinta-feira a lista com os 23 jogadores convocados da Seleção para o amistoso contra a Colômbia, que será realizado na próxima quarta-feira (25) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Na listado dos convocados só foram chamados jogadores que atuam no Brasil, e o Jogo da Amizade terá toda a renda revertida para as famílias das vítimas da queda do voo que levava a Chapecoense para Medellín, onde disputaria a final da Copa Sul-Americana. A Colômbia será adversária devido ás belas demonstrações de solidariedade durante o período de luto que a tragédia causou.

Trio gremista é convocado

Luan e Walace, que foram fundamentais na conquista inédita do ouro olímpico, nos jogos do Rio 2016 sob comando de Rogério Micale, não haviam sendo muito aproveitados pelo técnico Tite, porém agora tem a chance de se firmar entre os pretendidos para próximas convocações da equipe principal. Já Pedro Geromel, apesar de já ter sido convocado para a seleção principal, ainda não teve chances de titularidade, e precisa mostrar que está pronto para ajudar a seleção em convocações futuras.

Confira a lista de convocados:

Goleiros:

Weverton (Atlético-PR)

Danilo Fernandes (Internacional)

Muralha (Flamengo)



Laterais:

Fábio Santos (Atlético-MG)

Fagner (Corinthians)

Jorge (Flamengo)

Marcos Rocha (Atlético-MG)



Zagueiros:

Geromel (Grêmio)

Luan Garcia (Vasco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Victor Hugo (Palmeiras)



Meias:

Camilo (Botafogo)

Diego (Flamengo)

Gustavo Scarpa (Fluminense)

Henrique (Cruzeiro)

Lucas Lima (Santos)

Rodriguinho (Corinthians)

Wallace (Grêmio)

Willian Arão (Flamengo)



Atacantes:

Diego Souza (Sport)

Dudu (Palmeiras)

Luan (Grêmio)

Robinho (Atlético-MG)