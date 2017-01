Geromel, Walace e Luan comentam sobre chance na seleção e momento no Grêmio

Luan (esquerda) e Walace (direita) foram campeões com a Seleção na Olimpíada (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Três jogadores do Grêmio foram lembrados pelo técnico Tite para formar a Seleção Brasileira no amistoso diante da Colômbia, em jogo a ocorrer no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O zagueiro Pedro Geromel, o volante Walace e o atacante Luan foram os eleitos pelo técnico gaúcho. Os atletas do Tricolor de Porto Alegre comentaram a oportunidade recebida e destacaram o trabalho feito no Grêmio em 2016.

"É sempre uma honra defender a Seleção. É fazendo um bom trabalho que as chances aparecem", comentou Pedro Geromel, jogador que pede passagem na amarelinha desde a era Dunga, quando não era lembrado.

O volante Walace e o atacante Luan foram campeões com a seleção sub-23 na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Apesar de jovens, a experiência do título fala alto quando o assunto é defender o Brasil. O baiano Walace destacou seus desejos de crescimento na carreira, mas também mostra-se feliz no Tricolor.

"Eu nunca escondi meu desejo de atuar na Europa, mas não tenho pressa. Eu tenho o pessoal que cuida das minhas coisas", afirmou o volante. Ele e Luan foram elogiados por Geromel, que destacou seus papéis cruciais na conquista da Copa do Brasil do ano anterior.

"Os dois (Luan e Walace) têm a cabeça muito boa. Tanto é que, mesmo com as sondagens recebidas, deram o título pro Grêmio ano passado", disse o zagueiro. O paulista Geromel opinou que sobre os reforços e as necessidades de qualificação do elenco gremista. "Os reforços que chegaram ajudam, mas a direção precisa contratar mais. Temos que qualificar o grupo para brigar pelos títulos".

O atacante Luan seguiu a linha de raciocínio de Walace. O jogador comentou o seguinte sobre as sondagens e especulações do futebol europeu. "Também desejo de jogar lá fora, mas eu procuro manter a cabeça no Grêmio. Eu peço para me consultarem só se tiver algo concreto", concluiu.

Os três se apresentam à Seleção Brasileira de Tite para disputa do amistoso e, após, retornam para a reta final de pré-temporada do Tricolor gaúcho. A estreia no Campeonato estadual ocorre no dia 2 de fevereiro, diante do Ypiranga de Erechim. Na Primeira Liga, o Grêmio joga dia 8, diante do Flamengo.