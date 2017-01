Grêmio emite nota pela morte do Ministro do STF e ex-conselheiro do clube, Teori Zavascki

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Uma notícia chocou ao país na tarde desta quinta-feira (19). A morte do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele estava abordo de um avião que caiu na cidade carioca de Paraty. Seu filho confirmou o falecimento através de rede social. A causa da tragédia aérea será investigada. Outras duas pessoas perderam a vida na fatalidade.

Teori Zavascki tinha 68 anos e era Ministro do STF desde 2012. Ele era relator do processo da Operação Lava-Jato e divulgaria novas delações no mês de fevereiro. Entre elas, novas delações dos executivos da empresa Odebrecht seriam homologadas por Teori, em divulgação de conteúdo com citações a diversos políticos do país. Um novo Ministro será nomeado nos próximos dias.

Diversos brasileiros expressaram sua opinião e condolências diante do ocorrido. A ex-presidente Dilma Rousseff comentou que o Brasil "perdeu um grande brasileiro". Atual presidenciável em exercício, Michel Temer lamentou a perda e decretou luto de três dias no país.

Uma instituição que divulgou sua nota de pesar foi o Grêmio. Teori Zavascki é catarinense da cidade de Faxinal dos Guedes, no interior de Santa Catarina. Apesar disso, sempre foi torcedor do Tricolor gaúcho. Foi do Conselho Deliberativo do Grêmio até 2013. O clube manifestou os pesares da seguinte forma, através do site oficial:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta seu pesar com o falecimento ocorrido nesta quinta-feira, do Ministro do Superior Tribunal Federal Teori Zavascki.

Reconhecido como notório gremista, Teori Zavascki foi membro do Conselho Deliberativo do Grêmio até 2013. Neste momento de dor, o Clube se solidariza com os seus familiares e amigos."

Além de torcedor do Grêmio, Teori teve sua vida ligada ao Rio Grande do Sul profissionalmente. Foi na UFRGS que concluiu o curso de Direito em 1971. Na capital gaúcha, cursou Mestrado e Doutorado na mesma universidade, onde também licionou. Antes de ser Ministro do STF, obteve o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e atuou como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Era viúvo de Maria Helena de Castro desde 2013.