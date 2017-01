Atacante peruano Beto da Silva é anunciado como novo reforço do Grêmio

Foto: Cristiano Oliveski/Grêmio

Desembarcou na manhã desta sexta-feira em Porto Alegre mais um reforço para o tricolor gaúcho. Visando reforçar o sistema ofensivo do elenco, o Grêmio buscou a contratação do jovem atacante peruano Beto da Silva, de 20 anos, que estava no PSV, da Holanda. O atacante passou por uma bateria de exames no decorrer do dia, logo, após as avaliações físicas e a aprovação do departamento médico, assinou contrato por quatro temporadas.

Nascido no Brasil, o jogador já havia tido passagem pelas categorias de base do clube gaúcho. Tendo sua estreia como profissional logo aos 16 anos, vestindo a camisa do Sporting Cristal, do Peru, teve desempenho que instigou o mercado europeu, logo, sendo vendido ao PSV, da Holanda, ainda no final de 2015.

No clube europeu, “Da Silva”, como era chamado, não obteve muito espaço pela equipe principal, assim, tendo mais atuações pela equipe-23, e em determinadas oportunidades, ficando à disposição na equipe principal do clube Holandês.

Beto da Silva tem passagens também pelas categorias sub-17 e sub-20 da seleção Peruana. O atacante é tido como uma das grandes promessas do futebol peruano, tido até mesmo como substituto do centroavante Paolo Guerrero na seleção, atualmente treinada por Ricardo Gareca.

Visando reforçar o grupo de jogadores e aumentar o leque de opções de Renato Portaluppi em uma temporada que pode chegar a 88 partidas, a direção gremista buscou a contratação do jogador no final do ano passado. Contando com a vontade do atleta em ter mais atuações e mostrar o seu futebol, as negociações tiveram suas diferenças sanadas nos últimos dias, possibilitando a chegada do atacante a Porto Alegre.

O jovem peruano possui dupla nacionalidade, assim, não ocupa uma das vagas de estrangeiros no clube, visando a chegada de novos reforços sul-americanos. A transação custou aos cofres do tricolor gaúcho cerca de 400 mil euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Beto da Silva assina vínculo por quatro temporadas com o clube gaúcho e deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias.