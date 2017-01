Grêmio aprimora cinco pontos para buscar novas conquistas

Foto: Divulgação/Grêmio

O ano de 2017 começou de forma diversificada para os torcedores do Grêmio. Com a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil e o fim de um jejum de títulos de 15 anos, a nação tricolor terminou a temporada em total êxtase. A chama da esperança de uma nova era acendeu-se no coração de cada torcedor gremista, a esperança de 2017 ser um ano ainda mais memorável do que 2016 já havia sido.

Contudo, como de fato se encontra o Grêmio na atualidade? O planejamento vem sendo bem feito? A organização institucional, estrutural e administrativa tem sido feita de uma forma satisfatória para uma melhor saúde financeira? O plantel de jogadores, tem qualidade suficiente para suportar em alto nível as principais partidas do ano? Logo, a comissão técnica tem tido um trabalho que torne ainda mais alto o desempenho dos jogadores? Abaixo, citamos cinco dos principais tópicos para análise do início da temporada do tricolor gaúcho.

Planejamento da temporada de 2017

A temporada de 2017 começou repleta de esperança por parte dos torcedores. A conquista da Copa do Brasil instigou os mesmos a isso e novos títulos são esperados. No entanto, o que de fato tem sido planejado para 2017?

Aparentemente o discurso de todos é homogêneo no que se refere a objetivos para o ano: a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América. As palavras, tanto por parte dos jogadores quanto por parte dos membros diretivos do clube tem como rumo a conquista da maior competição de clubes da América Latina.

Estrutura Institucional

Para um melhor desempenho dos jogadores nas competições disputadas, uma estrutura de qualidade é necessária para dar suporte aos jogadores e comissão técnica. Todos os principais clubes do Brasil e da Europa possuem uma ótima estrutura em suas instalações.

Atualmente, o Grêmio conta com um Centro de Treinamento inaugurado recentemente, assim, possuindo a maioria de suas instalações novas. No que se refere a seu estádio, repete-se a situação do CT, tendo uma Arena inaugurada há pouco mais de quatro anos e com instalações a níveis dos melhores estádios do mundo.

Comissão técnica

A atual liderança da comissão técnica do Grêmio obteve sucesso na temporada anterior, no entanto, a grande parte de profissionais da comissão já faziam parte do clube e estavam nos trabalhos anteriores.

O treinador Renato Portaluppi, acompanhado de seu auxiliar técnico Alexandre Mendes, chegou no segundo semestre da temporada anterior. Eles obtiveram êxito e terão continuidade em 2017. Contudo, o clube sofreu a perda de um profissional do ano passado para o atual ano: James Freitas, auxiliar técnico permanente do Grêmio, recebeu uma proposta para trabalhar em Minas Gerais, mais especificamente no Cruzeiro, assim, deixando a vaga de auxiliar técnico permanente do clube sem composição alguma.

Os demais nomes permanecem para a atual temporada. O preparador físico Rogerinho, juntamente do preparador de goleiros Rogerião, permanecem no clube, assim como o restante da composição da comissão do ano anterior.

Elenco de jogadores

O grupo de jogadores permaneceu em praticamente sua totalidade para a atual temporada. O assédio em relação às principais promessas do clube, Luan e Walace, não se concretizou em propostas oficiais que atendessem as expectativas da direção, assim, permanecendo para a disputa das competições de 2017. Dos integrantes do time considerado titular do tricolor gaúcho, todos permaneceram até o momento.

As únicas perdas sofridas se resumem a nível de composição de grupo, alguns jogadores que tinham consciência da dificuldade de conquistar espaço receberam propostas e foram emprestados pelo clube, tais como os zagueiros Wallace Reis e Fred.

Os jogadores que na avaliação tanto da direção quanto da comissão técnica não mereciam continuidade em decorrência de seu desempenho não satisfatório, também não permaneceram no clube. Nomes como Henrique Almeida e Negueba também não permaneceram e já se despediram do clube, logo, o lateral direito Walace Oliveira, que também possui tal avaliação, deve deixar o clube nos próximos dias.

Gestão e administração do clube

A direção do Grêmio será composta em sua grande maioria pelos mesmos nomes da temporada anterior, contudo, alguns velhos nomes deixarão de integrar o departamento de futebol e alguns novos passarão a fazer parte.

Um das baixas em relação a 2016, Adalberto Preis de fato deixou o departamento de futebol tricolor alegando compromissos pessoais que impossibilitariam um maior comprometimento dele com o futebol. Em contrapartida, ainda é esperado o nome do novo diretor executivo de futebol do clube, cargo que não é ocupado desde a saída de Rui Costa, no meio de 2016.