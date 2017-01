Jael firma compromisso por ajudar companheiros e manter-se em forma no Grêmio

Google Plus

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio apresentou na tarde desta segunda-feira (23) o atacante Jael. O jogador é reforço para o setor ofensivo, sendo conhecido por poder atuar como centroavante. Jael comentou sobre sua vinda, seu desejo de mostrar futebol no Sul e iniciou suas respostas em relação à divisão de opiniões da torcida, com muitos dos gremistas contrários à sua contratação.

"Quero corresponder com meus companheiros e com o Renato. É difícil dividir o torcedor antes de mostrar. Primeiro preciso mostrar nos treinamentos, nos jogos", afirmou Jael, que já trabalhou com o técnico Portaluppi em sua passagem pelo Bahia.

A confiança demonstrada por Jael é sobre os treinamentos. Segundo o jogador, nas atividades com o grupo é que poderá mostrar condições de atuar. "É um Jael que vai buscar todos os objetivos junto com o Grêmio durante o ano. Espero corresponder a meus companheiros e nos treinamentos. Tenho certeza que, se nos treinamentos as coisas derem certo, nos jogos também vão ocorrer."

Ao longo dos anos de carreira, Jael destacou algumas de suas passagens e novamente afirmou o desejo de corresponder às expectativas da diretoria em sua aposta. "Tive alguns bons momentos. Em 2010, no Bahia. Em 2014, fui campeão da Série B pelo Joinville. Meu momento hoje é muito bom, estou preparado para poder chegar bem nos campeonatos e corresponder a todos."

O fim de sua entrevista coletiva marcou apontamentos sobre suas características e o sentimento da difícil luta por espaço em um elenco que traz atacantes como Luan, Pedro Rocha e Everton, decisivos no título da Copa do Brasil 2016 pelo clube gaúcho.

"Sou um jogador de bastante força, do jogo aéreo. Sei também sair dali para ajudar meus companheiros. Ano passado, dei muitas assistências. Eu tive a consciência de ser mais profissional em relação ao peso, em relação a tudo. Procuro hoje me adaptar da melhor maneira possível, da maneira como o clube trabalha. Estou muito feliz em estar aqui. Se tiver que sair com a cabeça rasgada, se tiver que sair de maca, eu vou sair, mas vou procurar ajudar meus companheiros. É complicado você chegar em um time campeão, eu vou trabalhar muito, vou trabalhar o dobro", comentou.