Douglas destaca seguir empenho e desejo por reforços ao grupo do Grêmio

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Aos 34 anos, o meia catarinense Douglas é um dos mais experientes nomes do Grêmio para o início de mais uma temporada. Após ter renovação do contrato para 2017 e 2018, o jogador comentou sobre outros assuntos. A necessidade de reforços, a continuidade do empenho para novas conquistas e a indefinição na permanência de Geromel foram tratadas pelo meio-campista.

"Precisamos de contratações. São várias competições e campeonatos longos. Esperamos que a diretoria possa trazer reforços. Sabendo do calendário deste ano, acabamos conversando. Os campeonatos são longos, há cartões e lesões", comentou o jogador.

O zagueiro Pedro Geromel está com contrato renovado pelo clube. Apesar disso, a sondagem de clubes europeus poderia influenciar sua saída em negociação com o empresário. Existe o desejo de permanecer vindo do próprio Geromel e a calma dos dirigentes gremistas sobre o caso. Douglas pontuou a importância do defensor no grupo: "Ficamos preocupados. Perder o Geromel seria muito ruim. Ele é um excelente jogador e um dos melhores do país na posição", afirmou.

Para o meio-campista, o ano de 2016 foi especial no Grêmio, com atuações essenciais, principalmente no segundo semestre, quando houve a conquista da Copa do Brasil e ainda foi escolhido como o melhor jogador do torneio. Campeão de Libertadores e Mundial com o Corinthians, Douglas revela o desejo ainda pela Série A, único título que lhe falta entre os maiores na América do Sul.

"Eu tive bons momentos aqui (no Grêmio). Quando você ganha título é mais lembrado. Então, vou procurar fazer a mesma coisa, não vou mudar. Vou dar continuidade no trabalho, porque é assim que se vence", afirmou o meia.

Em atividade realizada nesta quarta-feira (25), o grupo gremista ganhou o acréscimo do lateral-esquerdo Bruno Cortez e do atacante Jael nas atividades propostas por Renato Portaluppi. Foi o primeiro treino com bola com os dois entre os demais jogadores. A poucos dias da estreia, o Grêmio entra em campo oficialmente diante do Ypiranga de Erechim pelo Campeonato Gaúcho, na quinta-feira seguinte, dia 2 de fevereiro.