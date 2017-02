Jogo Grêmio x Ypiranga AO VIVO hoje pelo Gauchão (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho de 2017. A partida será realizada em Porto Alegre na Arena do Grêmio às 21h15.

Fique de olho Grêmio x Ypiranga: Pelo Ypiranga será o recém chegado Gabriel Araújo, ele chega como grande destaque da equipe canarinho.

Fique de olho: O centro-avante Luan é o cara de hoje. O atacante fez seis gols pelo Brasileirão do ano passado, um pela Copa do Brasil e três pela Seleção Olímpica.

O Grêmio não fez contratações de peso para está temporada mas o clube se reforçou até agora com os atacantes Kayke e Jael, e o lateral direito Léo Moura. Curiosamente os três jogadores tiveram passagens pelo Flamengo, Kayke e Léo Moura tiveram grande destaque na equipe rubro-negra.

O lateral esquerdo Gabriel Araújo é uma das contratações do Ypiranga para 2017. O jogador estava na Ucrânia desde a temporada 2014. Ele tem 24 anos e é natural de Salvador na Bahia. Canhoto, com 1.84 de altura, Gabriel Araújo fez sua base e se profissionalizou pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Por duas temporadas atuou no futebol de Minas Gerais e Rio de Janeiro até se transferir para fora do Brasil.

Grêmio x Ypiranga ao vivo

Será a primeira vez que os times irão se enfrentar na Arena do Grêmio. Quando o novo estádio do tricolor inaugurou, o Ypiranga de Erechim ainda estava na divisão de acesso. Curiosamente a última partida entre as equipes em Porto Alegre, Renato Portaluppi era o treinador, o jogo terminou 5 a 0 para o Grêmio.

O último jogo entre as equipes ocorreu no ano passado pela 10º rodada do Gauchão. O Grêmio bateu o Ypiranga fora de casa por 2 a 1. Lincoln e Pedro Rocha fizeram os gols do tricolor e o zagueiro Fred fez contra.

Histórico do Confronto: 36 jogos

23 vitórias do Grêmio (68 gols)

1 vitória do Ypiranga (20 gols)

12 empates

O capitão Maicon falou sobre a estreia da equipe.

- A gente tem que começar vencendo. É uma estreia. Tivemos dois amistosos, deu para sentir um pouco o clima de jogo. Mas agora começa de verdade, se cria a expectativa pelo ano anterior não ter um bom início, mas terminar com a Copa do Brasil. Dá uma amenizada na pressão que a gente estava sofrendo, mas não podemos estacionar por aí, temos que ter ambição. Vamos estrear em um campeonato que a gente não vence há seis anos, temos que estrear bem – disse.

O técnico observou o time nos últimos dias em amistosos e jogos-treino, inclusive vencendo o Santos, embora formado por uma equipe de garotos.

O Ypiranga começa a temporada com uma novidade: não terá Leocir Dall'Astra no comando, treinador nos últimos quatro Gauchões. Carlos Moraes comanda a equipe.

A equipe tricolor venceu seu último jogo-treino contra o Aimoré com o gol do atacante Luan. A partida foi marcada pela volta do zagueiro Pedro Geromel.

Assistir jogo do Grêmio ao vivo hoje

O Grêmio inicia a temporada ainda sem Edílson, em recuperação de uma artroscopia. Leonardo Gomes ganha uma chance de mostrar que pode ser o titular da lateral-direita. No meio, a novidade é Jailson escolhido para substituir Walace que foi vendido recentemente.

Está partida fechará a primeira rodada. No Gauchão participam 12 equipes que jogam a primeira fase entre si, os 8 melhores avançarão para as quartas de finais, nessa fase vão jogar partidas de ida e volta.

Boa noite torcedores e leitores da Vavel Brasil! Á partir de agora, vocês acompanham conosco a emoção da partida entre Grêmio e Ypiranga ao vivo pelo Campeonato Gaúcho de 2017.