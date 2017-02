Fernandinho retorna com golaço e Grêmio vence Ypiranga em estreia tranquila

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 1ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO, DISPUTADA NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE

Jogo de estreia da temporada contra um time menor em uma noite chuvosa de quinta-feira (2). O cenário da a primeira partida do atual campeão da Copa do Brasil não era muito animador e refletiu bem o que foi o jogo, principalmente no segundo tempo. Em 90 minutos de um jogo sem grandes emoções (exceção feita aos últimos 15 minutos da primeira etapa), os cerca de 11.500 presentes no estádio viram o Grêmio cumprir seu papel e sair de campo com vitória por 2 a 0 e seus primeiros três pontos no campeonato estadual.

O Tricolor é o vice líder da competição, atrás apenas do São Paulo pelo saldo de gols. Já o Ypiranga se encontra no outro extremo da tabela, na vice-lanterna do Gauchão, e termina a primeira rodada na zona de rebaixamento do torneio.

Na próxima rodada o Grêmio visita o Caxias, no estádio Centenário, às 17h00 de domingo (5). Já o Ypiranga fará sua estreia em casa no campeonato, encarando o lanterninha Passo Fundo, às 18h00 do mesmo dia.

Em primeiro tempo morno, Grêmio sai na frente com gol contra

O jogo não começou muito animador. Com o Ypiranga bem postado em duas linhas de quatro marcadores muito compactas, e com o Grêmio sentindo o peso da pré-temporada ainda nas pernas, os primeiros 15 minutos passaram sem nenhum chute a gol sequer.

A primeira finalização da partida veio aos 17', após boa jogada pela esquerda de Michel. O próprio meia finalizou, mas Grohe defendeu sem problemas. Essa jogada, no entanto, parece ter acordado o time tricolor. Um minuto depois, Luan conseguiu a primeira finalização dos mandantes. No lance seguinte, Ramiro chutou de fora da área e obrigou Carlão a fazer grande defesa.

A partir daí começou a blitz gremista. O time da capital teve 7 escanteios em menos de 15 minutos, e obrigou Carlão a fazer pelo menos mais duas grandes defesas. O que o experiente goleirão do Ypiranga não pode evitar foi o desvio do seu camisa 5 Henrique, aos 34', após cobrança de escanteio fechada de Luan. O volante testou firme contra o próprio patrimônio e abriu o placar para os tricolores, que aquela altura já mereciam a vitória parcial.

Depois do gol foi a vez do despertador da equipe de Erechim tocar, e o time canarinho se lançar para frente. Nos ultimos 10 minutos de partida o time visitante ensaiou uma blitz, e deu dois grandes sustos na torcida portoalegrense. O primeiro num chute de Maycon no travessão, após bate-rebate dentro da área, e o segundo aos 45', com Michel finalizando de cabeça um belo cruzamento pela direita para defesa cinematográfica de Marcelo Grohe.

Belo gol de Fernandinho, reverência da torcida e poucos lances de perigo

A tônica do início do jogo se repetiu na etapa final. Com o Ypiranga precisando tomar a iniciativa e o Grêmio bem postado depois do intervalo o jogo esfriou. Os canarinhos até contralavam a bola, mas raramente alcançavam a área tricolor, e levavam pouco perigo.

A partida só voltou a melhorar quando Renato Gaúcho colocou Fernandinho no lugar de Léo Gomes. O atacante, que voltava de empréstimo após uma temporada de altos e baixos pelo Flamengo, mudou a cara do jogo. Com mais velocidade e ofensividade pela direita, o time de Portaluppi voltou a mandar em campo, e chegou ao seu segundo gol aos 21' após bela jogada do ex-rubro negro. Depois de receber na quina da área, Fernandinho cortou para o meio, driblou dois marcadores e bateu rasteiro, no canto, vencendo o goleiro Carlão. 2 a 0 ao Grêmio.

Após a pintura, o Imortal ainda pressionou o Ypiranga por alguns minutos, mas logo botou o pé no freio e começou a cozinhar o jogo, que seguiu sem grandes emoções até o apito final. Outro destaque dos últimos 45 minutos foi a saída do meia Douglas, quando o relógio se aproximava dos 30 minutos. O camisa dez gremista foi ovacionado pela torcida, e, mesmo sem ter feito grande jogo, foi aplaudido de pé pelo público na Arena.