Grêmio quer liderança e Caxias luta pela reabilitação em duelo pelo Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida pela segunda rodada do Gauchão 2017, a ser realizada no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

Neste domingo (5), ás 17h, no Estádio Centenário, as equipes de Grêmio e Caxias se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2017. A equipe tricolor vem de vitória em casa contra o Ypiranga, na ultima quinta-feira (2) pelo placar de 2 a 0. Assim, busca os três pontos para dividir a liderança.

Já a equipe da serra gaúcha anteriormente jogou contra o líder Novo Hamburgo fora de casa e acabou sendo derrotada por 1 a 0. A arbitragem para Caxias e Grêmio fica por conta de Jean Pierre Lima, juiz pelotense.

As equipes virão com força máxima

A dúvida que corria no vestiário tricolor era se o clube viria com os titulares para a serra, coisa que posteriormente foi confirmada pelo técnico Renato Portaluppi, que muito provavelmente usará a mesma equipe que foi a campo e venceu na quinta-feira. O jogador Edílson, recuperado de uma artroscopia, tem chances de figurar novamente no time titular, a exemplo do que foi a temporada de 2016, quando ingressou no time na metade do ano para não sair mais.

O provável Grêmio de Renato Gaúcho tem: Marcelo Grohe; Leonardo, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Jailson, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.

Já pelo lado da equipe grená, a única mudança deve ser na meia chance, onde Reis deve entrar no lugar de Reginaldo Jr. por escolha do técnico Luiz Carlos Winck, que busca reabilitar a equipe na competição. O grená perdeu a estreia e tem, na sequência, este duelo com o Grêmio e uma partida fora diante do Internacional. Vindo da divisão de acesso, uma das missões é evitar novo contato com a segunda divisão do futebol gaúcho.

Para buscar a reabilitação o quanto antes, o provável Caxias tem Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Marcio Goiano; Marabá, Elyeser, Wagner e Reis; Julio César e Gilmar.

Histórico dos confrontos

O tricolor tem larga vantagem nesse quesito. Dos 155 jogos disputados entre as duas equipes, o time da capital venceu 94 deles, enquanto a equipe da serra venceu apenas 24, e ainda houve 37 empates. A equipe gremista também leva larga vantagem no quesito gols marcados, onde são 289 para o imortal e apenas 131 para o grená.

Em confrontos históricos recentes a disputa é parelha. No ano de 2000, a equipe de Caxias do Sul conquistou seu primeiro título gaúcho em cima do tricolor, em pleno Estádio Olímpico. Anos mais tarde, em 2007, o imortal deu o troco em uma grande semifinal, quando o time grená venceu a partida de ida por 3 a 0, porém em seu estádio, o Grêmio conseguir aplicar 4 a 0, se classificando para a final e posteriormente conquistando o título.

As equipes também se enfrentaram na final da Taça Piratini de 2011, em grande jogo, quando o Tricolor venceu nos pênaltis. No ano seguinte. na semifinal da mesma taça, quando dessa vez o grená da serra venceu, também nos pênaltis.

O último jogo entre as duas equipes foi em 2015, na Arena do Grêmio, onde o tricolor vendeu pelo placar de 3 a 1, com gols de Douglas, Marcelo Oliveira e Yuri Mamute. O gol grená foi anotado por Vanderlei.