Jogo Caxias x Grêmio AO VIVO online no Campeonato Gaúcho 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2017, DISPUTADA NO ESTÁDIO CENTENÁRIO, EM CAXIAS DO SUL.

Atualiza o conteúdo

O tempo é de forte calor nesta tarde de domingo. A temperatura em Caxias do Sul é de 31º C, no entanto, a sensação térmica neste momento fica em torno dos 34º C.

O número de torcedores não é grande para acompanhar a partida entre Caxias e Grêmio no estádio Centetário.

Outro jogador que não faz parte da delegação que viajou para Caxias é Beto da Silva. O jogador ainda não tem sua documentação regularizada, por isso, nem mesmo viajou para a partide deste domingo.

O desfalque por parte do Grêmio na tarde deste domingo deve-se à Fernandinho. O atacante, que sofreu uma pancada nos treinos de sexta-feira, no CT Luis Carvalho, não recuperou sua integridade física, e a comissão técnica juntamente dos preparadores físicos do tricolor, optaram por deixá-lo de fora da partida de hoje.

Banco do Caxias: Lúcio, Gian, Laércio, Juliano Tatto, Baiano, Reinaldo, Marlon, D. Miranda, Reginaldo Jr., Wellington Melo e Jajá.

Banco do Grêmio: Grassi; Kaio, Thyere, Bressan, Cortez, Michel, Lincoln, Maxi Rodriguez, Miller Bolaños, Éverton e Jael.

Caxias confirmado: Pitol, Thiago Machado, Jean, Edson Borges, Márcio Goiano, Marabá, Elyeser, Júlio Cesar, Wagner, Reis e Gilmar.

Grêmio confirmado: Grohe, Leonardo, Geromel, Kannemann, M Oliveira, Maicon, Jaílson, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha e Luan.

Por outro lado, o Caxias busca a reabilitação da instituição no panorama do futebol gaúcho. Após ter jogado a segunda divisão do campeonato gaúcho em 2016, o clube busca uma reestruturação para voltar aos anos de glória do Grená xaciense, e quem sabe, voltar a figurar entre os principais times do Rio Grande do Sul.

A temporada de 2017 começa de forma divergente entre as duas equipes. Após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil em 2016, dando fim à um jejum de mais de 15 anos, o grande desafio do time treinado por Renato Portaluppi é dar continuidade a conquista dos titulos na atuual temporada.

O confronto é marcado por grandes jogos de decisões ao longo da história. O tricolor de Porto Alegre e o Grená de Caxias do Sul se enfrentaram em 155 partidas, tendo 94 vitória do Grêmio, 24 vitórias do Caxias e 37 empates.

Caxias x Grêmio AO VIVO online

Já o Caxias virá com a missão de pontuar pela primeira vez no campeonato. Na primeira rodada da competição, sofreu uma derrota fora de casa contra o Novo Hamburgo, atual líder isolado do Gaúchão.

O Grêmio vai em busca da segunda vitória na competição. Na primeira rodada, venceu o Ypiranga na Arena, em Porto Alegre, pelo placar de 2 a 0. Na primeira partida oficial do ano, o tricolor gaúcho superou o adversário com um gol contra da equipe do Veranópolis, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, após boa troca de passes, Fernandinho fez boa jogada individual e chutou deslocando o goleiro para dar números finais à partida,

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Caixas x Grêmio ao vivo online com partida valida 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017. O jogo ocorre no estadio Centenário, em Caxias do Sul e a bola rola a partir das 17h00 no horário de Brasília.