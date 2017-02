Caxias surpreende e bate Grêmio com gols no segundo tempo no Centenário

INCIDENCIAS: Partida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2017, entre Grêmio e Caxias. Realizada no Estádio Centenário em Caxias do Sul (RS).

As duas equipes se enfrentaram neste domingo (5) pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2017, no Estádio Centenário em Caxias do Sul. E quem levou a melhor foi a equipe da casa, que em grande atuação surpreendeu o tricolor da capital e venceu pelo placar de 2 a 1, assim se reabilitando na competição e de quebra fazendo com que o imortal tivesse a primeira derrota na competição.

O time do Caxias terá nova parada dura, dessa vez contra o Internacional no Estádio Beira-Rio, próximo sábado (11) ás 21h. Já o Grêmio enfrenta o Passo Fundo em casa no próximo domingo (12), ás 17h.

Primeiro tempo truncado e sem gols

O jogo começou bem movimentado e ao mesmo tempo faltoso, com as duas equipes propondo o jogo e com entradas fortes no adversário. A primeira grande chance da partida quem teve foi o tricolor, aos 7 minutos em boa jogada de Luan, que passou na direita para Ramiro, e após o cruzamento, quem estava lá para definir era Pedro Rocha, porém a zaga chegou junto e a conclusão foi por cima da meta caxiense.

A resposta veio logo a seguir, aos 11 minutos, após cobrança de falta mal sucedida a bola foi espirrada de volta para a área e ficou viva, mas o meia Wagner concluiu por cima da meta defendida por Marcelo Grohe. Após isso, o jogo ficou faltoso e com muitos cartões distribuídos, e o ritmo diminuiu em decorrência disso.

Na parte final do primeiro tempo, o tricolor veio para cima e apostando na bola aérea criou ótimas chances. A primeira foi aos 28 minutos com Marcelo Oliveira, que desviou de cabeça após cobrança de falta de Douglas, fazendo a bola raspar a trave da equipe grená.

Logo depois, aos 31 minutos, brilhou a estrela do goleiro Marcelo Pitol, que em cabeceio a queima roupa de Pedro Rocha operou grande defesa, salvando a equipe caxiense. E na sequência ainda defendeu uma falta cobrada por Douglas, que levou muito perigo ao gol, fazendo assim que as equipes fossem para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Caxias surpreende e vence a partida

O segundo tempo começou franco do mesmo jeito que o primeiro, logo aos 2 minutos o volante tricolor Jaílson desferiu bom chute que assustou o goleiro grená, e aos 6 minutos, em cobrança de escanteio a equipe de Caxias do Sul quase abriu o placar com o zagueiro Edson Borges, que por pouco não cabeceou pro fundo das redes.

Aos 9 minutos, veio a grande polêmica da partida, em ataque caxiense Márcio Goiano levanta na área e Jean ajeita de cabeça, porém a bola toca na coxa e depois no braço de Kannemann e o juiz Jean Pierre Lima assinala penalidade máxima para a equipe da casa. Após muita reclamação da equipe gremista, o atacante Gilmar foi para a cobrança, e bateu no canto direito deslocando o goleiro tricolor e abrindo o placar no Centenário.

Após sofrer o gol, o tricolor tentou ir para cima, logo em seguida Pedro Rocha deu lugar ao centroavante Jael, que fez sua estreia com a camisa gremista. Mas quem marcou novamente foi a equipe da serra, e novamente com o atacante Gilmar, dessa vez em cobrança de escanteio. Ele aproveitou a bobeada da zaga e subiu livre para ampliar para 2 a 0 no placar, aos 16 minutos da etapa final.

Com a vantagem no placar, a equipe da casa passou a jogar no contra-ataque, e o time da capital precisou se expor mais e ir pra cima. Aos 18 minutos sacou o lateral Léo Gomes e colocou o atacante Everton. Mas quem criava as melhoras chances continuava sendo a equipe da serra, que com Edson Borges quase fez o terceiro em cabeceio na área aos 22 minutos.

A adversidade no placar foi deixando nervoso o time tricolor, que não conseguia trocar passes para criar oportunidades de gol, e o atacante de seleção Luan em tarde pouco inspirada foi se irritando e criando confusão com os jogadores adversários.

Apenas aos 35 minutos o time gremista conseguiu chegar com perigo, em cruzamento rasteiro de Everton em direção de Jael, ele obrigou Marcelo Pitol a fazer boa intervenção. A falta de criatividade e a marcação fechada do adversário pesaram para a equipe tricolor, e apenas aos 48 minutos em jogada individual de Miller Bolaños, que havia entrado há pouco, a equipe chegou ao gol e diminuiu o marcador, mas já era tarde demais para tentar o empate. Vitória da equipe de Caxias do Sul.