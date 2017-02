Zagueiro Kannemann reclama de pênalti marcado contra Grêmio em Caxias

Google Plus

(Foto: Lucas Uebel)

Na tarde deste domingo (5), o Grêmio visitou a equipe do Caxias, na serra gaúcha, e foi derrotado por 2 a 1 em partida válida pela 2° rodada do Campeonato Gaúcho. O atacante Gilmar marcou os dois gols da equipe Grená, e Miller Bolanõs diminuiu para o tricolor. Ao final da partida, o zagueiro gremista Walter Kannemann reclamou da marcação de uma penalidade que possibilitou à equipe da casa abrir o placar no estádio Centenário:

"Foi uma jogada muito rápida, eu giro para saltar e tomar impulso, normal. A bola bate no meu joelho e depois na minha mão, não posso fazer nada. Não tenho intenção. Mas as coisas acontecem. Vamos tratar de melhorar as coisas que fizemos mal e melhorar para frente”, declarou o defensor tricolor.

Quem também reclamou da marcação do penal foi o vice-presidente de futebol da equipe da capital, Odorico Roman:

“Foi um lance que não está contemplado pela regra como pênalti. Como existem orientações, temos que saber que no dia 5 de fevereiro ficou estabelecido em Caxias do Sul, convencionado que qualquer bola na mão no Campeonato Gaúcho é pênalti”, afirmou o dirigente gremista em entrevista coletiva após o jogo.

O Grêmio de Odorico Roman e Walter Kannemman entra em campo novamente pela Primeira Liga, na quarta-feira (8), em Brasília, no estádio Mané Garrincha, contra o Flamengo. Será a estreia da equipe gaúcha na competição. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe no domingo (12) o Passo Fundo, pela 3° rodada do torneio.