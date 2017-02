Ex-Grêmio, Corinthians e São Paulo, meia Hugo se despede do futebol aos 36 anos

Foto: Celso Júnior / AE

O Juventude surpreendeu a muitos ao anunciar a despedida do meio-campista Hugo na tarde desta sexta-feira (10). O jogador participou das duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho 2017, mas resolveu parar a carreira aos 36 anos. O anúncio oficial da aposentadoria veio com direito a homenagens de torcedores dos clubes pelos quais ele passou.

Carioca da gema, Hugo teve formação de base no Campo Grande e no Fluminense. Já profissionalmente em 1999, passou por Vitória e Atlético Paranaense, seguindo para o São Paulo, clube pelo qual teve as maiores conquistas, mas não em sua primeira passagem. Entre outros países, conheceu o futebol do México, de Portugal e do Japão. Nesse meio tempo, voltou ao seu Rio de Janeiro e vestiu a camisa de Friburguense e Flamengo.

Sua ascensão maior no futebol foi a partir de 2005. Hugo foi campeão do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians e passou por Juventude e Grêmio. No Tricolor gaúcho, conquistou o estadual de 2006. Voltando ao São Paulo, conquistou dois títulos brasileiros pelo Tricolor paulista, em 2007 e 2008. Sua volta ao Grêmio se deu em 2010, para novo título gaúcho conquistado sobre o maior rival gremista.

Entre 2012 e 2014, atuou por Vitória, Sport e Goiás, mas de maneira mais discreta. Seu fim de carreira foi mesmo na serra gaúcha. Com bom campeonato gaúcho feito pelo Juventude, ao atingir o vice-campeonato, Hugo se transferiu ao Náutico, mas alegou problemas pessoais e quase não atuou pela Série B de 2016. De volta ao esmeraldino do Rio Grande do Sul, fez pré-temporada e jogou duas rodadas do Gauchão 2017. Encerrou suas participações com uma expulsão injusta diante do São Paulo de Rio Grande, em empate por 1 a 1 no estádio Aldo Dapuzzo.

Apesar do bom nível técnico e da carreira vasta de conquistas, o meio-campista carioca entrou em acordo com o clube da serra para encerrar suas atividades no futebol brasileiro.

Títulos na carreira:

Copa do Imperador 2004 (Tokyo Verdy);

Campeonato Brasileiro 2005 (Corinthians), 2007 e 2008 (São Paulo);

Campeonato Gaúcho 2006 e 2010 (Grêmio);

Campeonato dos Emirados Árabes Unidos 2009-10 (Al-Wahda)