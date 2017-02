Após sua lesão, Douglas defende atacante Tilica em rede social para evitar má repercussão

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um dia após a confirmação da lesão de um dos principais jogadores da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, o meia Douglas voltou à cena via suas redes sociais. Apesar do desapontamento em decorrência da lesão e do longo tempo de recuperação, o cérebro do time do tricolor gaúcho tratou de defender um jovem jogador da base gremista.

No lance que ocorreu o momento da lesão, o jovem garoto Tilica se envolveu na disputa da bola, logo, culminando no grave acontecido em seu companheiro Douglas. Um lance normal para os bastidores dos treinos intensos aplicados no CT Luiz Carvalho.

Fato é que alguns torcedores gremistas não levaram o acontecido com naturalidade ou uma simples fatalidade, muito pelo contrário. Uma das maiores promessas da base, o atacante sofreu algumas ameaças após a divulgação da confirmação da lesão de Douglas, assim, alguns alegaram que o culpado pela fatalidade ocorrida fosse o garoto.

Ao saber dos acontecimentos em relação ao jovem, como um dos líderes do vestiário tricolor, sendo um dos mais experientes do grupo, Douglas prontamente tratou de entrar em defesa do companheiro. Em sua rede social, o camisa 10 publicou uma foto e um texto relatando conversas com Tilica:

"Chateado com minha lesão, muito mais chateado ainda com a repercussão de comentários errados sobre o acontecido comigo. Hoje eu e o Tilica tivemos uma conversa e ele veio me pedir desculpas, e fiquei sabendo que ele está recebendo ameaças e comentários exagerados sobre o fato. Queria deixar bem claro que no futebol casos assim acontecem toda hora e com qualquer atleta, gostaria de esclarecer que ele não teve CULPA ALGUMA sobre o que aconteceu comigo." Relatou o meia Douglas.

O período de recuperação do meia deve girar em torno de 4 a 6 meses. Com o rompimento dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, o jogador passará por cirurgia ainda na próxima semana, logo, tendo uma fisioterapia bem sucedida, o retorno do ídolo da torcida deve ser no mês de agosto, segundo o médico Paulo Rabaldo.

Com o afastamento do principal armador do time, o maior candidato a assumir a vaga de Douglas deve ser o equatoriano Miller Bolaños. O jogador foi muito elogiado durante sua pré-temporada, sendo um dos destaques do grupo, logo, na tarde desta sexta(10), Miller treinou entre os titulares nas atividades realizadas no CT Luiz Carvalho.