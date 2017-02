Atacante Beto da Silva tem lesão confirmada e desfalca Grêmio por quatro semanas

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O departamento médico do Grêmio tem sido movimentado nos últimos dias. Após a confirmação da lesão do meia Douglas, que o tirará dos gramados por seis meses, um dos principais reforços do tricolor gaúcho para a temporada também sofreu um duro golpe na manhã desta sexta-feira (10).

O atacante peruano Beto da Silva, que aguardou durante dias a resolução burocrática para ter condições de jogo no clube, teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) nesta manhã. O jovem vinha se destacando nas atividades realizadas nos últimos dias, ganhando espaço e teria oportunidade de estrear neste domingo, diante do Passo Fundo, na Arena.

Por meio de nota oficial, o clube confirmou a lesão do jogador. Além da confirmação, o grau de gravidade e tempo de recuperação também foram específicados pelo Departamento Médico. De acordo com a nota, Beto sofreu uma lesão muscular de grau três no bíceps femoral direito, e assim, ficará por no mínimo quatro semanas fora dos gramados.

Em entrevista coletiva realizada logo após o treinamento, o treinador Renato Portaluppi confirmou em primeira mão o desfalque tricolor para a partida deste domingo:

"O Beto vinha treinando bem. Tem uma velocidade muito grande, o raciocínio rápido. Eu estava pensando em dar uma oportunidade a ele no domingo, ou no começo da partida, ou entrando na partida. Mas infelizmente teve um estiramento. Então está fora de domingo. Vamos aguardar o que os médicos têm a falar. Para domingo, ele está fora. Quando estiver recuperado, vai ter a oportunidade", disse o comandante técnico do tricolor.

A definição da equipe que irá à campo neste domingo ocorrerá no treinamento deste sábado, com portões fechados, na Arena. Em busca de recuperação no campeonato após a derrota para o Caxias, na serra gaúcha, Renato projeta força máxima contra o Passo Fundo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.