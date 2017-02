Grêmio e Passo Fundo se enfrentam na Arena para subir na tabela do Gauchão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017, a ser realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na tarde deste domingo (12) o Grêmio recebe a equipe do Passo Fundo, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho de 2017, na Arena. Para os donos da casa, a partida serve para a recuperação da equipe, já que vem de duas derrotas seguidas — uma pelo Gauchão, e outra pela Copa da Primeira Liga. Já a equipe do norte do estado vem de boa vitória diante do Ypiranga, em Erechim, por 2 a 0, e pensa em se aproximar da ponta de cima da tabela.

Atualmente, as duas equipes possuem o mesmo número de pontos, três, com o Grêmio ocupando a sexta colocação, e o Passo Fundo a sétima no campeonato.

Tricolor da casa desfalcado

O Grêmio está priorizando o campeonato estadual. Logo, na Copa da Primeira Liga, a qual a equipe estreou na última quarta-feira (8), entrou em campo com a equipe totalmente reserva. Porém, mesmo com a equipe titular, o tricolor encara uma lista de desfalques para o enfrentamento.

Em treinamento no meio da semana, o meia Douglas, em disputa com Tilica, rompeu o ligamento cruzado do joelho e desfalca a equipe por seis meses. O atacante Pedro Rocha é outro que não entra em campo no domingo. Com dores no calcanhar, apenas correu no gramado e não treinou com a equipe. Já o zagueiro Kannemann fica de fora por conta de uma gripe. Miller Bolaños, Everton e Rafael Thyere são os prováveis substitutos, respectivamente.

O atacante Beto da Silva, contratado junto ao PSV,da Holanda, teve seu nome publicado no BID e poderia ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi, porém, também no treinamento, sofreu uma lesão muscular de 3º grau na coxa, e desfalca a equipe por um mês.

Para colar na liderança

O Passo Fundo mira suas atenções totalmente para o Campeonato Gaúcho. Apesar da derrota em casa na estréia do campeonato para o São Paulo-RG, por 3 a 0, a equipe demonstra que se credenciou para brigar na parte de cima da tabela, após se recuperar com uma grande vitória diante do Ypiranga de Erechim, fora de casa, por 2 a 0.

O técnico Paulo Porto contará com força total para enfrentar a equipe do Grêmio, podendo repetir a escalação do último jogo. Porém, o treinador anunciará a equipe apenas instantes antes da partida.

O desabafo

Chateado com as várias críticas sobre ele, Renato Portaluppi deu entrevista durante a semana e, assim como o técnico adversário, disse que a equipe que entrará em campo será anunciada apenas 45 minutos antes da partida. No meio da semana, quando o time foi a Brasília para enfrentar o Flamengo, na estreia da Copa da Primeira Liga, o treinador não viajou com a equipe, que era reserva. Em reunião com os dirigentes, decidiu ficar em Porto Alegre para treinar a equipe titular.

As críticas contra Renato Portaluppi dizem respeito, principalmente, a não ter viajado com a equipe, além de ser acusado de "mandar" no clube, segundo o próprio treinador comentou, fazendo referência com o que algumas pessoas da imprensa dizem.

Grêmio e Passo Fundo já se enfrentaram 17 vezes na história, com 10 vitórias do Grêmio e 7 empates. Desde 2013, quando o Passo Fundo retornou à primeira divisão, foram 3 vitórias do Grêmio e 1 empate. No último confronte entre as equipes, em 2016, o Grêmio aplicou uma goleada de 5 a 1, na casa do adversário.