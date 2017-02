Jogo Grêmio x Passo Fundo AO VIVO hoje no Campeonato Gaúcho 2017 (0-0)

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida Grêmio x Passo Fundo ao vivo na VAVEL Brasil.

A temporada de 2017 não tem proporcionado acontecimentos positivos à torcida gremista. Com o tricolor tendo desempenhos abaixo da média esperada e reforços de pouca magnitude pra disputa da Libertadores da América, os torcedores sofreram dois grandes baques nessa semana: a grave lesão do meia Douglas, que ficará fora dos gramados por 6 meses, e Beto da Silva, que faria sua estreia neste domingo e ficará do Departamento Médico tricolor por 4 semanas.

Para fortalecer a perspectiva de vitória neste domingo (12), o Grêmio tem um retrospecto favorável no confronto.

O tricolor gaúcho enfrentou o Passo Fundo em 17 oportunidades, tendo 10 vitórias e 7 empates. Com o histórico de nunca ter perdido o duelo, o time de Renato Portaluppi tenta manter o tabú por mais uma temporada.

Já o Passo Fundo busca uma maior equilibrio no campeonato. Após ter sido derrotado em casa na estreia pelo placar de 3 a 0, diante do São Paulo-RG, o time treinado por Paulo Porto superou o Ypiranga, em Erechim. Com um eletrocardiograma no desempenho da equipe nas duas primeiras rodadas, Paulo Porto vem à Porto Alegre buscando uma estabilidade no Campeonato.

O Grêmio vai em busca de reabilitação no campeonato e evolução de desempenho da equipe. Na rodada anterior, diante do Caxias, no estádio Centenário, o tricolor gaúcho foi derrotado pelo placar de 2 a 1. Além de ter sido superado na última rodada do Gaúchão, o Grêmio vem de derrota também pela Primeira Liga diante do Flamengo, pelo placar de 2 a 0, em Brasília.

