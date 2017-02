Ramiro marca golaço, Grêmio vence Passo Fundo e assume liderança provisória do Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2017, entre Grêmio e Passo Fundo. Realizada na Arena do Grêmio em Porto Alegre (RS).

Neste domingo (12) o Grêmio enfrentou a equipe do Passo Fundo na sua Arena em busca de recuperação, pois havia perdido os últimos dois jogos que disputou, para Caxias e Flamengo respectivamente. Mas dessa vez conseguiu dominar a partida durante quase todo o tempo e saiu de campo com a vitória pelo placar de 1 a 0.

O Passo Fundo tem nova pedreira pela frente, enfrentará o Internacional na sua casa, o Estádio Vermelhão da Serra no próximo domingo (19) às 17h. No mesmo dia porém mais tarde, às 19:30h, o Grêmio enfrenta o São José novamente na Arena.

Tricolor fura a retranca do Passo Fundo

A equipe do planalto gaúcho veio a campo com uma proposta extremamente defensiva, fazendo com que a equipe tricolor tivesse grandes dificuldades de furar o bloqueio imposto pelos visitantes. Usando de muito poderio defensivo com 9 jogadores atrás da linha da bola a equipe de Passo Fundo dificultou muito a criatividade e velocidade do ataque gremista, fazendo com que o jogo tivesse poucas chances de gol na primeira etapa.

A primeira chance clara de gol da partida foi só aos 39 minutos de partida, em cruzamento de Marcelo Oliveira, o volante Ramiro apareceu como elemento surpresa mas acabou perdendo o tempo de bola e desperdiçando grande chance de abrir o marcador. Porém, o baixinho Ramiro teve nova chance em belo lançamento de Everton, e dessa vez não titubeou e de calcanhar contando com o desvio da zaga anotou seu primeiro gol na temporada, abrindo o marcador aos 46 minutos do primeiro tempo.

Grêmio perde chances, mas mantém a vantagem

Precisando reverter a situação a equipe adversária abriu o time, e o jogo foi bem diferente do que foi na primeira etapa. Aos 12 minutos o time visitante assustou a meta tricolor em cabeceio de Gênesis após cruzamento de Saldanha, mas o arqueiro gremista Marcelo Grohe estava bem colocado e fez boa defesa. Aos 16 minutos, o técnico Renato Portaluppi sacou o atacante Everton que deu a assistência para o gol e colocou Fernandinho, para dar mais verticalidade ao ataque gremista.

Aos 20 minutos o imortal teve grande chance, com Miller Bolaños, que invadiu a área pela esquerda e bateu rasteiro obrigando o goleiro Fernando Jr. a praticar boa defesa. No rebote, Ramiro passou da bola e perdeu a chance de marcar o que seria o seu segundo gol na partida. E aos 24 minutos, novamente o equatoriano que fez ótima partida nesta tarde, fez bela jogada individual passando por dois marcadores e deixou Fernandinho em ótima posição para marcar, porém o atacante apesar de ter cortado bem a zaga acabou finalizando por cima da meta adversária.

Após isso o tricolor apenas administrou a vantagem, e a equipe visitante pouco fez para levar perigo a meta gremista. No decorrer da partida entrararam Jael e Maxi Rodríguez no ataque gremista, mas pouco produziram e assim a partida terminou apenas com a vantagem mínima de 1 a 0.