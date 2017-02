Maxi Rodríguez fica parado por quatro semanas e amplia lista de desfalques do Grêmio

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Uma onda de lesões vem trazendo preocupações para o Tricolor gaúcho. Nas últimas semanas, o Grêmio perdeu seis jogadores por conta de lesões, e como se bastasse, a lista de baixas no DM ganhou mais um nome nesta sexta-feira (17), Maxi Rodríguez. O meia sofreu uma fratura na mão direita e deve ficar afastado por quatro semanas.



A sina de problemas médicos com o elenco gremista segue dando trabalho ao Departamento Médico do Clube e ao técnico Renato Portaluppi. Depois de perder 6 de seus jogadores, o Clube divulgou um boletim médico em que confirma a lesão do meia uruguaio. De acordo com o DP, Maxi sofreu um trauma na mão direita no treino de hoje. O atleta foi submetido a exame, no qual foi constatado a fratura do quarto osso metacarpeano da mão direita. A estimativa da equipe médica gremista é de que dentro de 4 semanas, o meia já deve estar recuperado.



Com a lesão de Maxi, o Grêmio contabiliza sete desfalques na equipe. Os atacante Luan e Pedro Rocha que sofrem de tendinites - joelho esquerdo e tornozelo esquerdo, respectivamente, não serão relacionados para partida de domingo, quando em casa o Grêmio recebe o São José, pelo Campeonato Gaúcho.



Dois outros homens de ataque também seguem fora da equipe. Jael com entorse no joelho direito, deve ficar afastado por mais dez dias. Beto da Silva, que nem chegou a estrear vestindo a camisa tricolor, tem previsão de retornar aos gramados em um mês, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita.



O lateral Edílson, que já vinha se recuperando de lesão, sofreu um problema muscular na panturrilha em jogo-treino na última terça-feira. A tendência é que o lateral esteja recuperado em 15 dias. A relação de desfalques ainda conta com o meia Douglas. O maestro deve ficar fora da equipe por cerca de seis meses, após romper o ligamento do joelho esquerdo.

Grêmio tem histórico de lesões no início de temporada

Em 2011, também sob o comando do técnico Renato, o Grêmio sofreu com o problema de lesões no início da temporada. Em comparação a este ano, os números são bem próximos. No inicio de 2011, o elenco tinha 6 desfalques, uma baixa a menos em relação a este ano.

Na época, o período reduzido de pré-temporada desagradou o comandante, que apontou que o número de lesões no elenco era reflexo do período curto de preparação da equipe.

No ano de 2011, a lista de desfalques do tricolor era formada por nomes como Carlos Alberto, Escudero, Adílson, Rodolfo, Júnior Viçosa e Fábio Rochemback.