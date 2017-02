Grêmio e São José se enfrentam com objetivos opostos no Campeonato Gaúcho

Na noite deste domingo (18), Grêmio e São José se enfrentam com objetivos totalmente diversos no Campeonato gaúcho. Enquanto o tricolor busca ainda mais consolidação no campeonato para chegar à liderança na tabela de classificação, o Zequinha não vive bom momento, tendo apenas dois empates e uma derrota na competição. A partida ocorre na Arena do Grêmio, às 19h30 deste domingo.

O time de Renato Portaluppi vive período conturbado no que se refere ao departamento médico. Nas últimas duas semanas nomes importantes do elenco tiveram lesões e comprometeram o planejamento da direção do clube. Alguns nomes do elenco não possui reposição à altura em decorrência de suas importâncias ao grupo.

Entre os nomes estão o meia Douglas (rompeu os ligamentos do joelho e ficará fora dos gramados por seis meses), o lateral Edilson (lesão na panturrilha e ficará parado por 15 dias), o atacante peruano Beto da Silva(leão na coxa e 4 semanas de recuperação), o atacante Luan(pancada no joelho e não tem previsão de volta definida) e o mais novo desfalque tricolor é o meia Maxi Rodríguez (quebrou um dos dedos da mão e permanecerá em recuperação por 4 semanas).

Além disso, o time do técnico Renato vem em busca da reularidade de desempenho de seu time. O treinador falou no inicio da temporada que demorariam alguns jogos pra recuperação do ritmo de jogo em que estava o tricolor gaúcho no fim da última temporada, em que conquistou pela quinta vez a Copa do Brasil.

O provável Grêmio a campo proposto por Renato tem Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Everton.

O Zequinha, em contrapartida, encontra-se em uma situação diferente das duas últimas temporadas disputadas no Gauchão. Vindo de duas boas campanhas nos últimos ano, o São José não engrenou em 2017, logo, nem mesmo marcou gol no campeonato, tendo dois empates e uma derrota.

A partida válida terá arbitragem de David Baquini, auxiliado por Alexandre Kleiniche e Gustavo Schier. No histórico do confronto, Grêmio e São José se enfrentaram em 142 oportunidades, tendo 106 vitórias gremistas, 18 empates e 18 vitórias do São José. Válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, a partida será disputada às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.