Resultado de Grêmio x São José no Campeonato Gaúcho 2017 (1-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Empate ao final do tempo regulamentar e marcador de 1 a 1 para Grêmio e São José. Miller Bolaños marcou para o Grêmio em gol irregular, pois dominou no braço para concluir, e Rafinha empatou o jogo no finalzinho. O Tricolor soma 7 pontos e o Zequinha fica com 3 na tabela de classificação do Gauchão 2017. O time da Arena está em 3º lugar e o São José mantém-se na zona de rebaixamento, na vice-lanterna. A 5ª rodada tem complemento nesta segunda-feira no duelo do líder Novo Hamburgo diante do Juventude.

51' FIM DE JOGO! Após expulsão do técnico China e muita polêmica nos minutos finais, partida chega ao fim no placar de 1 a 1.

44' Geromel cabeceia a bola passa sem perigo para fora.

Tudo igual na Arena do Grêmio com o placar de 1 a 1 nos instantes finais. Miller Bolaños para o Grêmio e Rafinha para o São José em finalização certeira de dentro da área.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO JOSÉ! RAFINHA EMPATA!

23' Jô recebe de frente para a meta e finaliza de fora da área. A bola vai à esquerda do alvo.

Miller Bolaños ajeita no braço no momento do passe para o gol. Lance polêmico em que deveria ser marcada a falta do jogador.

Miller Bolaños recebeu ótimo toque de Lincoln, matou no peito e chutou forte para abrir o placar na Arena! Gol do equatoriano e 1 a 0 para o Tricolor.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!

MILLER BOLAÑOS FAZ 1 A 0!

6' Defendeu Fabio! Chute rasteiro de Fernandinho e o goleiro foi no canto buscar!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Grêmio está sem sete jogadores disponíveis e com dificuldades na criação, sem Douglas há duas semanas e hoje sem Luan e Pedro Rocha. O centroavante Jael também não está relacionado por lesão.

Grêmio vai a sete pontos com o empate, com o terceiro lugar na tabela. O São José segue sem vencer até aqui, com três empates e uma derrota. É o vice-lanterna com três pontos ganhos.

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Jogo é fraco tecnicamente e poucas chances no 0 a 0 até aqui.

38' Bolaños chuta direto para fora no rebote de escanteio da direita. São José chega mais leve, mais fácil. Grêmio trabalha mais a bola, mas não consegue se infiltrar.

32' Jô finaliza de longe e a bola passa perto, à esquerda da meta.

31' QUE PERIGO! São José rodou a área gremista pelos dois lados, mas a defesa gremista tirou as chegadas.

28' Miller Bolaños recebe de Maicon e chuta forte pela linha de fundo. Boa chance perdida.

24' Claudio rouba bola em erro de passe de Maicon, avança pela direita e chuta rasteiro na rede por fora.

20' Jailson finaliza de longe para fora. Tiro de meta novamente ao São José.

17' Marcelo Oliveira fecha cruzamento na pequena área, desvia e o goleiro Fábio bem colocado defende sem dificuldades.

14' PRA FORA! Léo Moura recebe de Bolaños, cruza fechado, Fábio espalma e Maicon cabeceia para fora no rebote. Tiro de meta.

10' ESPAAAAAALMA FABIO! QUASE UM GOLAÇO DE MILLER BOLAÑOS! O goleiro do São José foi buscar em finalização forte do equatoriano do Grêmio!

6' ESPAAAAALMA MARCELO GROHE! Rafael Carrilho chuta, a bola desvia e Grohe espalma para escanteio em grande defesa!

4' Rafinha tenta aproveitar jogada ao roubar a bola de Jaílson e Clayton finaliza rasteiro para fora. Tiro de meta ao Grêmio.

0' BOLA ROLANDO! COMEÇA GRÊMIO x SÃO JOSÉ NA ARENA!

Jogo vai começar! Vamos juntos!

O público é pequeno na Arena, mas promete ajudar o Tricolor em mais este compromisso pelo Gauchão 2017. Você confere os principais lances na informação da VAVEL Brasil.

Grêmio de camisa degradê, calção preto e meias brancas. Está para entrar no gramado da Arena!

São José: Fabio; Bindé, Claudinho, Wagner e Dudu; Felipe Guedes, Rafael Carrilho, Rafinha e Clayton; Cláudio e Jô

Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson e Maicon; Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Éverton

O Grêmio está com problema de lesionados para o jogo. Os meias Douglas e Maxi Rodríguez, os atacantes Luan, Pedro Rocha e Jael, além do lateral-direito Edilson não estão relacionados para o duelo com o São José. O caso mais grave é de Douglas, que realizou uma cirurgia para reconstituir os ligamentos do joelho esquerdo e só volta no próximo semestre.

A verdade é que o calendário gremista ficará bastante preenchido a partir do mês seguinte, em março. Aí teremos o começo da Copa Libertadores da América e o Tricolor terá como adversários o Zamora, o Guaraní do Paraguai e o Deportivo Iquique, do Chile. Além disso, somam-se ao calendário a sequência do Gauchão e a Copa da Primeira Liga.

No último duelo entre São José de Porto Alegre e Grêmio na Arena, o Zequinha levou a melhor e venceu a partida em 2016. O resultado ocorreu logo no início do ano, em semana que o Tricolor também havia enfrentado e perdido para o Toluca na Copa Libertadores da América. Com o calendário mais vago neste começo de 2017, não há desculpas para o time do técnico Renato Portaluppi.

Grêmio x São José ao vivo hoje

O São José ainda não venceu na competição, mas é um adversário que geralmente incomoda aos grandes no Gauchão. O time soma dois pontos, com dois empates e uma derrota até aqui. China Balbino, permanecente da boa campanha do ano passado, é o técnico da equipe da capital.

O Grêmio vem de vitória sobre o Passo Fundo por 1 a 0, gol marcado por Ramiro na Arena. Tenta sua terceira vitória em casa na competição e pode assumir a liderança na rodada, em caso de derrota do líder Novo Hamburgo nesta segunda-feira.

Boa tarde ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x São José ao vivo online com a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017! O jogo começa às 19h30 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Acompanhe todos os lances aqui.