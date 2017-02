Grêmio x São José AO VIVO online no Campeonato Gaúcho 2017 (0-0)

O Grêmio está com problema de lesionados para o jogo. Os meias Douglas e Maxi Rodríguez, os atacantes Luan, Pedro Rocha e Jael, além do lateral-direito Edilson não estão relacionados para o duelo com o São José. O caso mais grave é de Douglas, que realizou uma cirurgia para reconstituir os ligamentos do joelho esquerdo e só volta no próximo semestre.

A verdade é que o calendário gremista ficará bastante preenchido a partir do mês seguinte, em março. Aí teremos o começo da Copa Libertadores da América e o Tricolor terá como adversários o Zamora, o Guaraní do Paraguai e o Deportivo Iquique, do Chile. Além disso, somam-se ao calendário a sequência do Gauchão e a Copa da Primeira Liga.

No último duelo entre São José de Porto Alegre e Grêmio na Arena, o Zequinha levou a melhor e venceu a partida em 2016. O resultado ocorreu logo no início do ano, em semana que o Tricolor também havia enfrentado e perdido para o Toluca na Copa Libertadores da América. Com o calendário mais vago neste começo de 2017, não há desculpas para o time do técnico Renato Portaluppi.

Grêmio x São José ao vivo hoje

O São José ainda não venceu na competição, mas é um adversário que geralmente incomoda aos grandes no Gauchão. O time soma dois pontos, com dois empates e uma derrota até aqui. China Balbino, permanecente da boa campanha do ano passado, é o técnico da equipe da capital.

O Grêmio vem de vitória sobre o Passo Fundo por 1 a 0, gol marcado por Ramiro na Arena. Tenta sua terceira vitória em casa na competição e pode assumir a liderança na rodada, em caso de derrota do líder Novo Hamburgo nesta segunda-feira.

Boa tarde ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x São José ao vivo online com a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017! O jogo começa às 19h30 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Acompanhe todos os lances aqui.