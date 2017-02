Após vaias e discussão com torcedor, Maicon afirma: "Não foi só erro meu"

Foto: Divulgação/ Grêmio/ Lucas Uebel

Na noite de domingi (19), Grêmio e São José se enfrentaram com objetivos distintos no campeonato. Em busca da liderança da competição, o tricolor gaúcho apenas empatou em casa contra o Zequinha, que vinha em busca de sua primeira vitória na competição.

Leia mais: Grêmio empata com São José e perde oportunidade de assumir liderança do Gaúcho

A má atuação da equipe e falta de evolução neste início de temporada fez com que torcedores se irritasem com a equipe no final do jogo. Mais precisamente com o capitão Maicon, que para alguns gremistas, falhou no gol de empate do São José, uma vez que o mesmo não fez a falta na saída de bola do time visitante.

"Foi um erro coletivo do time todo. Não foi só meu", disse Maicon após ser culpado pelo gol de empate por torcedores.

Após o apito final, o capitão do Grêmio foi perto da arquibancada conversar com os torcedores que o xingaram. Entrevistado, ele afirmou: "Eu já tinha o amarelo. Se eu faço a falta, ia ser expulso. Foi um erro coletivo do time todo. Não foi só meu. Eu fui falar com ele (torcedor) isso. Infelizmente, não deu. Paciência. Não é para tanto também.", disse.

Perguntado sobre o que fora dito a ele, respondeu: "Ele falou que eu sou um b**. Hoje não foi uma noite feliz. Nunca vou baixar a cabeça por causa de uma vaia. Aconteceu, paciência. Vamos trabalhar e melhorar para o próximo jogo", afirmou Maicon na saída de campo.

Já para Marcelo Grohe, o empate foi consequência da destaneção da equipe no final do jogo: "Com a cabeça quente, tem que cuidar o que fala. Fizemos o gol e paramos de jogar, essa é a verdade. Paramos de correr. Aí eles fizeram o gol e nós quisemos jogar de novo. Isso não pode acontecer", disse.

Por fim, o volante Ramiro, ainda na saída de campo analisou o desempenho do time: "Tem que parar de pensar em arbitragem e jogar bola. Perdemos para nós mesmos. No segundo tempo, esquecemos de jogar", concluiu.