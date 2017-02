Renato Portaluppi cita ausências, mas aponta falhas da equipe em empate com São José

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O resultado em 1 a 1, diante do São José pelo Campeonato Gaúcho provocou alterações de ânimo no time do Grêmio. O empate cedido ao final da partida, fez com que a equipe deixasse o gramado da Arena em meio a frustração e até em um momento de irritação protagonizado pelo capitão Maicon e alguns torcedores. Em coletiva, o técnico Renato Portaluppi demonstrou o desagrado com o empate dentro de casa.

Com setes desfalques na equipe, o Grêmio recebeu o São José em casa, neste domingo (19). Com gol de Miller Bolaños, a equipe vencia na partida até que aos 42 minutos do segundo tempo, tomou o gol de empate e sem tempo para mais nada, a partida terminou em 1 a 1. Ao analisar os seus comandados, Renato apontou os erros da equipe, mas destacou que um dos problemas do time são as baixas.

“O problema hoje foi principalmente o número de jogadores no departamento médico. Quem não tem cão, caça com gato. Sofremos para fazer um gol. O São José estava bastante fechado. Estávamos com o Miller bastante cansado, com cãibra. Os únicos atacantes que eu tinha eram Ty e Lincoln. Mas nós tínhamos o resultado. Não adianta arrumar desculpas. O que não pode é tomar o gol da maneira que tomamos. ”

Ao analisar o gol sofrido ao fim da partida, o comandante admitiu que houve uma sequência de erros do coletivo. “Nós tivemos uma sequência de erros no gol do adversário. Erramos em algumas coisas sem dúvida. Vou conversar com eles e mostrar onde erramos. Temos que assumir responsabilidade, porque o empate dentro de casa não foi bom”.

O técnico Renato Portaluppi também aproveitou para comentar o lance envolvendo o volante Maicon com alguns torcedores. O capitão discutiu com um grupo de gremistas que o cobrava por não ter entrado firme no lance que deu origem ao gol adversário.

"O Maicon foi o menos culpado de nós tomarmos o gol. Quem entende de futebol, sabe que foi o menos culpado. Eu não sei o que aconteceu, mas vou falar com ele. O Maicon está querendo sempre ganhar, mas não pode fazer isso, principalmente sendo capitão. ”

O resultado deixou o Grêmio com sete pontos, ocupando a terceira posição na tabela de classificação. Pelo Gauchão, o tricolor tem compromisso apenas no próximo domingo (26), quando enfrenta fora de casa o Cruzeiro-RS. No entanto, no meio da semana, pela Primeira Liga, o time encarra o América-MG, às 19h30, na Arena do Grêmio.