Encostado no Palmeiras, paraguaio Lucas Barrios acerta com Grêmio

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Na noite desta quarta-feira (24), o Grêmio anunciou de forma oficial a chegada de acordo com o centro-avante Lucas Barrios. O jogador, que estava no Palmeiras e tinha contrato até maio de 2018, negociou diretamente com a diretoria palmeirense para rescindir seu contrato com o clube, logo, ficando livre no mercado.

As negociações acontecem à alguns dias, logo, nos últimos dois, as conversas avançaram rapidamente. O jogador estava concentrado para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que seria disputado nessa quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, no entanto, na noite de ontem, pediu liberação da diretoria e deixou a concentração alviverde.

Os rumores de que as negociações entre o Grêmio e o jogador ganharam ainda mais ênfase, e de fato, todas as arestas entre o tricolor gaúcho e o jogador já haviam sido resolvidas, restando somente chegar à um denominador comum com o Palmeiras.

Logo em seguida, a quarta-feira foi de negociações entre o jogador e o clube paulista. O vínculo de Barrios com o alviverde paulista iria até maio de 2018, no entanto, o alto salário do jogador que chega às cifras de um milhão mensais, levando em consideração que atualmente é reserva, pesaram para permitir a liberação.do jogador.

O tricolor gaúcho vinha em busca de um "fazedor de gols" desde o início do ano, Romildo Bolzan Jr., presidente do clube, via como necessidade a contratação de um jogador desse perfil para a disputa da Libertadores da América, contudo, os altos valores sempre dificultaram as negociações gremistas.

Os números salariais e o tempo de contrato do jogador ainda não foram divulgados oficialmente, porém, o que se sabe, é que o Grêmio não arcará com um salário da magnitude do que Barrios recebia no Palmeiras. O paraguaio desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira para realização de exames físicos e assinatura de contrato com o tricolor gaúcho.