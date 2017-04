Grêmio e Novo Hamburgo iniciam disputa por vaga na final do Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16 horas do domingo (16)

Grêmio e Novo Hamburgo se encontram na fase semifinal do Campeonato Gaúcho 2017. O Tricolor de Porto Alegre é mandante na partida de ida que ocorre às 16 horas deste domingo (16), na Arena do Grêmio. A volta será na semana seguinte, confirmada para ocorrer no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Na fase de classificação, Grêmio e Novo Hamburgo empataram no Vale dos Sinos por 1 a 1. O Novo Hamburgo possui a melhor campanha geral do torneio, enquanto o Tricolor pode assumir a segunda campanha no aproveitamento dos pontos em caso de vitória sua. Na outra semifinal, o Inter saiu em vantagem diante do Caxias por 1 a 0.

Com dúvida de Geromel, Grêmio busca abrir vantagem em casa

O zagueiro Pedro Geromel estava praticamente descartado ao jogo por conta de lesão. Porém, seu nome está relacionado ao jogo da Arena e ele pode pintar na equipe. Ele já não atuou no meio de semana, na vitória tricolor sobre o Deportes Iquique, por 3 a 2. Na ocasião, Luan, duas vezes, e Miller Bolaños deixaram o Grêmio em larga vantagem, mas os chilenos descontaram para o placar final mais apertado.

Uma das missões do Grêmio é manter o alto nível nos 90 minutos da semifinal em casa. O objetivo, claro, é abrir uma vantagem que traga conforto à Terra dos Calçados, como é conhecida a cidade de Novo Hamburgo. Sabe-se que atuar lá não é fácil contra torcida e adversário em campo. Na fase de classificação, o empate por 1 a 1 foi prova disso.

O técnico Renato Portaluppi tem apenas a dúvida de Geromel na equipe. Se não puder começar atuando, a zaga volta a ser composta por Walter Kannemann e Rafael Thyere, titulares no começo da Libertadores da América. Outro que poderia sentir desgaste físico, como até comentou o técnico Renato Portaluppi, é Miller Bolaños, mas o equatoriano treinou normalmente na véspera e deve ir ao jogo deste domingo.

O provável Grêmio que vai a campo tem: Marcelo Grohe; Edilson, Kannemann, Geromel (Thyere) e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Léo Moura, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Luan.

Novo Hamburgo de Beto Campos quer manter grande campanha

O Nóia liderou a primeira fase de maneira incrível. Venceu os primeiros compromissos e criou uma gordura satisfatória para não perder a primeira colocação apesar dos tropeços que vieram na competição. Na fase de quartas de final, aproveitou para construir mais duas vitórias diante do São José. Com isso, o Nóia quer manter a grande campanha no difícil duelo semifinal diante do Grêmio.

O último treinamento da equipe de Beto Campos foi realizado na véspera. Não faltou o tradicional rachão na disputa entre os jogadores do elenco do time do Vale. A equipe está considerada definida pelo treinador, mas só deve ser conhecida na escalação oficial deste domingo.

Quem comentou sobre o duelo foi o volante Amaral. Ele abordou sobre a expectativa da equipe para este jogo. “Nossa expectativa é a melhor possível, estamos focados nesse jogo, trabalhamos forte durante a semana. Sabemos que vai ser um jogo difícil, o Grêmio é time grande, mas nossa equipe vem fazendo um bom campeonato. Como sempre digo, com muito respeito, humildade e pés no chão, vamos em busca do nosso melhor”, destacou.

Além do volante Amaral, a equipe demonstra forças pelo meio de campo com jogadores experientes e de habilidade técnica, como Branquinho, Jardel e Preto. Na frente, o sempre perigoso João Paulo, destaque desde os tempos de Ypiranga de Erechim, fecha a escalação proposta por Beto Campos.

O provável Novo Hamburgo a campo tem: Matheus; Renan, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Preto, Jardel e Juninho; Branquinho e João Paulo.