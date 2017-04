Renato aponta qualidade do Novo Hamburgo e falta de atenção do Grêmio na ida da semifinal

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio/)

Na tarde deste domingo (16), Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentaram em Porto Alegre pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho 2017. Jogando em casa, o Tricolor terminou a partida em desvantagem no confronto com o placar de 1 a 1. Ramiro abriu o marcador para o Grêmio aos 2 minutos do segundo tempo após passe de Marcelo Oliveira, mas, logo em seguida, o Noia deixou tudo igual com Juninho, aos 11 minutos. Com o resultado, o Nóia pode jogar pelo 0 a 0 na volta.

Após a partida, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva, onde esclareceu alguns pontos, como a qualidade da equipe do Novo Hamburgo - que realizou a melhor campanha na competição.

O treinador avaliou que "tem que valorizar a partida que o Novo Hamburgo fez, uma boa partida em termos de marcação... São sempre jogos difíceis e a nossa equipe não jogou tão bem quanto jogou nos outros jogos", afirmou Renato.

E concluiu que o gol sofrido foi motivado por falta de atenção ao lance: "Fizemos um gol e aí faltou atenção no gol deles - o que não pode. A coisa que eu mais peço pro meu time é atenção, durante os 90 minutos e por uma falta de atenção a gente tomou um gol que pro Novo Hamburgo foi importante", finalizou.

Ainda de acordo com Renato, a atenção é importante em qualquer jogo. Na próxima quinta-feira (20) o Grêmio enfrenta o Guaraní-PAR pela Copa Libertadores da América, no estádio Rogelio Livieres, na cidade de Assunção. Pelo Campeonato Gaúcho, o jogo de volta contra o Novo Hamburgo acontece no estádio do Vale, no domingo (23), às 19 horas.