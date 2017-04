Grêmio empata com Novo Hamburgo pela partida de ida da semifinal do Gauchão

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEMIFINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO, REALIZADA NA ARENA DO GRÊMIO, ÀS 16H DO DOMINGO (16)

Na tarde deste domingo (16,) Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentaram e empataram, por 1 a 1, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O confronto aconteceu na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

Apesar da forte marcação do Nóia na primeira etapa, o Tricolor dominou a posse de bola, chegando mais vezes ao ataque, fazendo com que o goleiro Matheus trabalhasse algumas vezes. Já no tempo final, logo no início, o Grêmio abriu o placar, com gol de Ramiro, mas aos 11 minutos Juninho marcou para o Novo Hamburgo, deixando tudo igual.

O duelo de volta acontece no próximo domingo (23), às 19 horas, no Estádio do Vale. O Novo Hamburgo joga pelo empate.

Grêmio domina posse de bola, mas esbarra na marcação do adversário

No começo da partida o Novo Hamburgo mostrou que veio para jogar de igual para igual com o Grêmio, chegando logo no primeiro minuto perto da área do goleiro Marcelo Grohe. Já no minuto seguinte, a equipe da casa também chegou próximo à área adversária, mas acabou esbarrando na defesa.

Aos 3 minutos de jogo, o atacante Luan sofreu falta de Amaral, mas o árbitro viu vantagem do Grêmio e deixou o jogo seguir. No seguimento da jogada Pedro Rocha chegou perto do ataque, mas acabou desequilibrando. Diego Real aplicou cartão amarelo em Amaral pela jogada anterior em cima do atacante gremista.

Nos 8 minutos de jogo, após passe errado de Kannemann, o Novo Hamburgo chegou novamente perto da área tricolor. Na sequência foi a vez do Grêmio tentar chegar na área do Novo Hamburgo, mas a defesa do Nóia levou a melhor.

A equipe da casa passou a dominar a posse de bola, criando jogadas de ataque. O jogo permaneceu no campo de ataque do Grêmio em boa parte da primeira etapa. A marcação forte do Nóia impediu o sucesso dos ataques do Tricolor.

Aos 12 minutos, o Grêmio trocava passes, tentando chegar próximo a área do adversário, mas parava na marcação. Aos 16, o Tricolor chegou pelo meio com Luan, mas a finalização do atacante esbarrou na zaga do Novo Hamburgo, o que facilitou a defesa do goleiro Matheus.

No decorrer da etapa o Nóia manteve a marcação forte, mas não obteve sucesso no contra-ataque. Era o Grêmio que ia para cima. Aos 23 minutos o Tricolor chegou pela esquerda com Bolaños, que chutou direto pela linha de fundo.

Ainda no primeiro tempo, o time visitante voltou a aparecer no campo gremista, mas o ataque da equipe parou na marcação de Marcelo Oliveira. Aos 32 minutos Branquinho finalizou contra o gol de Marcelo Grohe, mas foi marcado impedimento.

No final da primeira etapa, Assis fez falta em Edilson e acabou tomando cartão amarelo. Léo Moura cobrou e a bola foi direto para as mãos do goleiro Matheus.

Aos 44 minutos, o Novo Hamburgo voltou a aparecer no campo de ataque, mas sem oferecer grandes riscos à defesa Tricolor. O jogador Jardel, do Novo Hamburgo, que estava pendurado com dois cartões amarelos, acabou recebendo o terceiro por reclamação e desfalca o Nóia para a próxima partida.

As duas equipes marcam, levando empate para a próxima partida

Na segunda etapa, o Grêmio começou trabalhando a bola, mas após erro de saída do Tricolor, João Paulo rouba a bola para o Nóia, chegando ao ataque. O atacante já desequilibrado tentou a finalização, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 2 minutos de jogo a equipe da casa atacou pela direita com Edilson, que virou o jogo para Marcelo Oliveira. O lateral esquerdo cruzou na área, Ramiro apareceu para finalizar, abrindo o placar.

O Grêmio continuou dominando a posse de bola, mantendo a superioridade sobre o Nóia. Aos 7 minutos Edilson sofreu falta. Léo Moura cruzou na área, mas a zaga do time do Vale dos Sinos cortou. Na sobra, novo chute Tricolor, que explodiu em Juninho. Na sequência o Novo Hamburgo tentou puxar contra-ataque, mas parou na defesa gremista.

Aos 11 minutos, após cruzamento na área de cobrança lateral, a zaga do Grêmio afastou a bola, que sobrou pra Juninho que finalizou com força, sem chances para Marcelo Grohe, empatando a partida.

Apesar de ter tomado o empate, o Grêmio continuou com bom volume de jogo, trocando passes, tentando chegar no gol. O Novo Hamburgo por sua vez passou a chegar mais na área de ataque, deixando a equipe Tricolor em alerta.

Aos 18 minutos, Renato mexe na equipe gremista, tirando Léo Moura e colocando Lucas Barrios, que já aparece em jogada. Aos 22, Grêmio cria boa jogada. Miller Bolaños finaliza, sem dificuldade, o goleiro Matheus defende.

Nos 23 minutos, Joao Paulo cavou falta, próximo à área tricolor. Juninho fez a cobrança, que foi parar direto nas mãos de Marcelo Grohe. Na sequência o atacante do Nóia recebeu cartão amarelo por impedir a saída de jogo do goleiro do Grêmio.

O Novo Hamburgo cresceu na partida após o gol, conquistando mais posse de bola. Nos 26 minutos de jogo o Nóia trocou passes e foi parar na área do Grêmio. A bola chegou em Joao Paulo que não conseguiu a finalização.

Aos 31’, Renato fez nova alteração na sua equipe, saindo Pedro Rocha para dar Lugar a Everton. Na tentativa de melhorar em campo o Tricolor passou a jogar pelas laterais. Aos 35 minutos em jogada individual de Luan, a equipe da casa chegou perto da área do Nóia, mas o atacante gremista sofreu falta. Ele mesmo cobrou, mandando a bola direto pela linha de fundo.

Quando o relógio marcava 37 minutos, a equipe do Grêmio tomou um grande susto, em ataque do Novo Hamburgo o jogador Juninho mandou uma bola na trave. O rebote sobrou para Lucas Santos, que mandou por cima do gol.

No final, a partida ficou lá e cá, com chegadas das duas equipes. O Tricolor tentou trabalhar a bola, mas acabou parando sempre na marcação do Nóia, que teve grande domínio, oferecendo riscos ao time da casa.

Já nos acréscimos, em cobrança de falta, Luan cruza na área, mas a bola não chega a nenhum atacante gremista, saindo direto pela linha de fundo. Nos dois últimos lances da partida o Tricolor ainda tentou chegar ao ataque, mas sem sucesso. O duelo terminou empatado.