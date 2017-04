Marcelo Oliveira analisa situação do Grêmio: "Não vai entrar aqui e atropelar todo mundo"

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após o empate por 1 a 1 diante do Novo Hamburgo na Arena neste domingo (16), os jogadores do Grêmio comentaram sobre a partida, válida pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Apesar da vantagem adquirida pelo adversário, os tricolores acreditam que é possível reverter o resultado. A partida de volta ocorre no próximo domingo (23), às 19h, no Estádio do Vale.

"A gente não vai entrar aqui e atropelar todo mundo. Futebol é isso aí. Estamos numa semifinal de Gaúcho, agora as dificuldades vão aumentando, e o jogo tá aberto", disse o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que ainda está confiante com a classificação. "Vamos jogar lá. Eles fizeram um gol fora e a gente tem condições de fazer lá. Vamos pra buscar nossa vaga na final", completou.

Quem também falou foi o capitão Maicon, que descreveu a partida de hoje como "um problema" criado pelo próprio time. "A gente criou um problema e não conseguiu a vitória hoje. Vamos precisar fazer um grande jogo na partida de volta", comenta, e ainda completa dizendo que "não existe mais bobo no futebol" e que a equipe tem tudo para fazer um grande jogo em Novo Hamburgo.

Pedro Rocha e Lucas Barrios também fizeram comentários sobre a partida. Para o garoto, ainda existem mais noventa minutos para a decisão da vaga. "Ninguém falou que ia ser fácil, né, a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo. Agora tem mais noventa minutos em Novo Hamburgo e espero que possamos fazer um bom jogo e sair com a classificação", disse.

Já o centroavante paraguaio diz que vai ser difícil, mas que tudo pode acontecer. "Vai ser difícil, mas é assim, quando tem jogo decisivo tudo pode acontecer. Temos que saber que agora a responsabilidade é nossa de ganhar lá e buscar nossa classificação para a final", finalizou.

Parabéns e crédito

Um dois motivos para o resultado deste domingo foi a atuação consistente da equipe do Vale. E isso é admitido também por jogadores do Grêmio. Segundo o lateral-direito Edilson, a equipe de Beto Campos, melhor colocada na fase de pontos, merece parabéns pela atuação, porém, acredita que é possível a reversão do resultado.

"As duas equipes fizeram um jogo igual. Eles vieram dispostos a marcar e sair no contra-ataque, e foram muito bem. Então a equipe deles tá de parabéns. Nossa equipe também fez um grande jogo, procurou as oportunidades desde o início. Agora é decidir na casa deles, é difícil, mas a nossa equipe tem totais condições de ir lá e conseguir um resultado positivo".

Perguntado ainda sobre o gol do Novo Hamburgo marcado na Arena, o lateral diz que não causa preocupação para o jogo da volta. "Não, porque a gente sabe da equipe que tem, do grupo que a gente tem, e da força que a gente tem. A nossa equipe, uma coisa que nos deixa tranquilo, é que tanto dentro como fora de casa a gente joga igual, então a gente vai lá pra cima deles e tentar o resultado".

O Grêmio ainda entra em campo antes do jogo da volta, que ocorre no próximo domingo. Na quinta-feira o tricolor enfrenta a equipe do Guaraní-PAR, no Paraguai, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Este é o início de um mês repleto de decisões para a equipe de Renato Portaluppi, entre fases finais do Campeonato Gaúcho, e rodadas da competição continental.