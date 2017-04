Atacante peruano Beto da Silva termina recuperação de lesão e treina com bola no Grêmio

Foto: Divulgação / Flickr Grêmio FBPA

O atacante peruano Beto da Silva, de 20 anos, vem voltando ao convívio de treinamentos com o grupo gremista. No trabalho de reapresentação desta segunda-feira (17), o jogador trabalhou com bola com os demais atletas do Grêmio que não atuaram no empate com o Novo Hamburgo, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O primeiro treino de Beto desde sua lesão havia sido na sexta-feira passada.

Beto da Silva teve uma lesão muscular no bíceps femoral direito no início do mês de fevereiro. Assim, o atacante tinha uma previsão inicial de estar à disposição antes, mas ocorreu o agravamento da lesão e ele ficou sob os cuidados do departamento médico do Grêmio até este meio de abril. Somente agora retorna aos treinamentos para futuramente ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi.

O atacante peruano ainda não fez sua estreia oficial com a camisa tricolor. Foi contratado e bem quisto pela torcida desde sua apresentação, como uma boa opção para o ataque da equipe. Junto a ele, o atacante Jael, que também se lesionou, e o paraguaio Lucas Barrios foram apresentados para reforçar o ataque do Grêmio.

No treino desta segunda-feira, Beto apareceu na equipe de colete verde. Os titulares do duelo com o Novo Hamburgo fizeram apenas trabalho regenerativo na academia do clube. Quem pintou no gramado foi o meia Douglas, recuperando-se de sua cirurgia no joelho, mas ainda distante de voltar aos treinos dentro da normalidade. Ele apenas conversou com Renato e demais componentes da comissão técnica.

O Grêmio volta a campo na quinta-feira, pela Copa Libertadores da América, competição na qual lidera o Grupo 8. O adversário divide a liderança da chave com o Tricolor. Em Assunção, os gremistas enfrentam o Guaraní pela 3ª rodada do grupo. Uma vitória encaminha a classificação, um empate mantém a ponta da tabela e uma derrota coloca o Guaraní como novo primeiro colocado.

Após o duelo pela Libertadores, o retorno ao Brasil é para sequência da maratona de jogos com a partida da volta diante do Novo Hamburgo, no domingo (23), no estádio do Vale, às 19 horas.