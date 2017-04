Grêmio enfrenta Guarani-PAR em duelo fundamental pela liderança do grupo 8

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2017, disputada no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR), às 19h30 da quinta-feira (20).

No principal confronto do Grupo 8 nesta fase de grupos da Libertadores, Guaraní-PAR e Grêmio irão se enfrentar nesta noite de quinta-feira (20), às 19h30, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR). Com as duas equipes vivendo bom momento e estando 100% na competição, Grêmio e Guaraní dividem a liderança do Grupo 8 com seis pontos cada. As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, que foi nas oitavas de final da Libertadores de 1997, aonde o Grêmio eliminou os paraguaios nos pênaltis com o ex-goleiro Danrlei sendo decisivo.

O Grêmio vem de vitória em casa contra o Deportivo Iquique, aonde o Tricolor gaúcho venceu os chilenos pelo placar de 3 a 2 na terça-feira (11) da semana passada. Por sua vez, o Guaraní-PAR recebeu o Zamora em casa na quarta-feira (12) e venceu os venezuelanos pelo placar de 3 a 1.

Com as duas equipes indo para a partida com força máxima, irão decidir a liderança do grupo e também poderão dar um bom passo para a classificação à próxima fase. Fechando a rodada do Grupo 8, o Deportivo Iquique viajou até a Venezuela nesta quarta-feira (19) para enfrentar o Zamora e venceu os donos da casa pelo placar de 4 a 1.

Guaraní sonha com a vitória para se isolar na liderança do grupo

(Foto: Norberto Duarte/Getty Images)

Terceiro colocado no Campeonato Paraguaio, o Guaraní vem de grande vitória no último final de semana, aonde a equipe comandada por Daniel Garnero venceu o líder Libertad pelo placar de 2 a 1. Embora estivesse com importantes desfalques, a equipe do Guaraní ainda sim conseguiu a vitória, o que exalta ainda mais a sua atuação.

Além da boa campanha e dos bons resultados no seu campeonato nacional, o Guaraní vem fazendo boa campanha na Libertadores, mesmo que ainda não tenha tido um grande teste nesta fase de grupos, que será agora contra o Grêmio. A equipe do Paraguai soma seis pontos em dois jogos, aonde venceu o Deportivo Iquique por 1 a 0 na estreia e ganhou do Zamora por 3 a 1 na última rodada.

Tendo Cabral, De la Cruz, Juan Aguilar, Marcelo Palau, Camacho e García de volta a equipe principal depois de serem desfalques contra o Libertad, o técnico Daniel Garnero terá todos os seus jogadores a disposição para enfrentar o Grêmio com força máxima.

Com a volta dos seus jogadores titulares, os substitutos Tomás Bartomeus, Wilson Pittoni, Ramón Martínez, Alberto Contrera, Rodrigo López e o juvenil Antonio Marín que jogaram na partida contra o Libertad devem perder espaço na partida desta quinta-feira.

Grêmio visa liderança para ter mais alivio na maratona de jogos

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Com a difícil maratona de treinos, jogos e partidas decisivas quem vem enfrentando, Renato Gaúcho almeja a vitória contra o Guaraní para se isolar na liderança do Grupo 8 e assim ficar mais tranquilo e relaxado nas próximas partidas. Com a vitória, o treinador poderá dar mais descanso para os seus jogadores não se desgastarem tanto e se pouparem para partidas mais difíceis.

Apesar de ter vencido as duas partidas que jogou na Libertadores, o Grêmio ainda não convenceu na competição. Venceu suas partidas, mas sempre com pequenos erros e breves apagões no final do jogo, assim quase comprometendo o placar, como foi na última partida contra o Deportivo Iquique, aonde o técnico citou várias vezes o ‘nana neném’.

Depois do empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo na Arena do Grêmio no último domingo (16), a equipe de Renato Gaúcho fez seu último treino em Porto Alegre com portões fechados e alguns titulares foram poupados.

“Não tirando os méritos dos adversários, pelo contrário, mas os três gols que tomamos contra Iquique e Novo Hamburgo, foram falhas nossas. Temos que ter atenção total. Temos que ter concentração. Vale a liderança. Objetivo é buscar o maior número de pontos para passar de fase e depois, para garantir os jogos de volta em casa”, ressaltou o técnico em entrevista.

Renato também falou sobre como acredita que será a partida no Paraguai: “A gente sabe o quanto é difícil jogar no Paraguai. Não vamos encontrar facilidade. Não dá para dar mole. Libertadores tem que estar ligado porque eles não se entregam nunca. Tem que ter atenção nos 90 minutos”.

A equipe gremista chegou ao Paraguai na madruga de terça para quarta-feira e descansou até a hora do seu primeiro treino. Os gaúchos já treinaram nesta quarta-feira de tarde, onde ficaram nas instalações do Olimpia.