Pedro Rocha garante empate ao sair do banco: “Sempre sonhei em fazer gol em Libertadores”

Pedro Rocha comemora o seu primeiro gol em Libertadores (Foto: Divulgação/Grêmio)

Com Renato Gaúcho poupando quase que toda a sua equipe titular na partida contra o Guarani nesta quinta-feira (20), o Grêmio só tinha Marcelo Grohe e Edílson do seu time principal em campo. Pedro Rocha que foi um dos jogadores poupados pelo técnico, entrou no segundo tempo de partida, viu o Guarani abrir o placar com Rodrigo López e logo depois, aos 34min do segundo tempo, marcou o gol que garantiu o empate para os gremistas.

Saindo do banco de reservas para ser fundamental na partida e ajudar o Grêmio a arrancar um ponto importante no Paraguai, Pedro Rocha recebeu assistência de Arthur e marcou o seu primeiro gol em Libertadores. Depois da partida o jogador comemorou bastante o seu primeiro gol na competição. “Sempre sonhei em fazer gol em Libertadores. Hoje foi o primeiro e estou muito feliz”, resumiu o jogador.

Autor do gol de empate da equipe gremista, o jogador gostou da atuação do time no empate fora de casa e também elogiou o trabalho feito pelo técnico Renato. “A gente sabe que na Libertadores são jogos difíceis. Conseguimos fazer um excelente jogo, entramos muito ligados. Mostra o quanto somos bem treinados e estamos bem para jogar”, falou o jogador satisfeito com o resultado.

Falando sobre os jogadores poupados na partida contra o Guarani, o atacante admitiu o cansaço ocorrido pela quantidade de jogos disputados em um calendário apertado, mas ressaltou a força e qualidade do grupo. Para finalizar, o jogador garantiu que agora o foco é o Novo Hamburgo.

"Até pelo jogo de domingo, estávamos um pouco cansados. Foi para dar um descanso a mais, até pela importância do jogo do próximo domingo. Mas isso mostra a força do grupo, a gente sabe que todo mundo tem qualidade. E agora vamos pensar no Novo Hamburgo”, encerrou Pedro Rocha.