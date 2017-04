Renato avalia como "escolha certa" ao escalar Grêmio reserva e valoriza empate no Paraguai

Foto: Lucas Uebel/Grêmio.

Na noite desta quinta-feira ocorreu o confronto dos dois líderes do grupo 8 da Copa Libertadores da América. A partida entre Guaraní-PAR e Grêmio terminou com o placar de 1 a 1, com uma grande surpresa vinda do vestiário tricolor gaúcho no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai.

Com a forte sequência de jogos, intercalando-as entre Libertadores e Campeonato Gaúcho, o desgaste físico tomou conta dos principais jogadores gremistas. Logo, com a partida decisiva a ser disputada no próximo domingo, fora de casa, com confronto válido pela partida de volta das semifinais da competição, o treinador da equipe, Renato Portaluppi, tomou em conjunto com a direção gremista a decisão de colocar time reserva na maior competição de clubes da América do Sul.

O panorama da partida foi extremamente favorável ao tricolor, tendo segurança em grande parte do tempo no desempenho mostrado. Após o fim da partida, perguntado sobre a escolha de time alternativo na Libertadores, Renato disse:

“Na Libertadores, a gente tinha como recuperar. No Gauchão, se perdermos, estamos fora da final. Essa sim é uma decisão para nós. Nós fizemos a escolha certa. Temos uma decisão domingo e a Copa do Brasil batendo na porta” – relatou o treinador.

Após a explicação da decisão, perguntado sobre o desempenho protagonizado pelos atletas reservas do tricolor gaúcho, Portaluppi tratou de enfatizar: “O Grêmio mostrou que tem um elenco forte depois do jogo de hoje. Domingo temos mais uma decisão. Quem muito quer nada tem. A ideia era poupar os jogadores de um desgaste muito grande. Estou muito satisfeito.”.

Além da análise geral, alguns nomes destacaram-se tanto positiva quanto negativamente. Um dos mais familiarizados com o estádio Defensores Del Chaco, o paraguaio Lucas Barrios não conseguiu aproveitar as chances que teve, no entanto, Renato tratou de explicar a atuação do atacante: “O Barrios chegou para ajudar, tem ajudado. Teve algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol.” - concluiu.

Após o relato, um dos grandes destaques positivos da noite ganhou espaço na coletiva do treinador do Grêmio. Trata-se de Arthur, o jovem volante gremista que mais uma vez teve desempenho que agradou aos torcedores tricolores, pode ouvir do treinador as seguintes declarações: “Temos apostado no Arthur. Contra o América-MG já atuou bem e agora foi muito bem de novo” – Finalizou o técnico do Grêmio.

Com a vitória, o Grêmio permanece na liderança do grupo 8 da competição, com os mesmos 7 pontos do Guarani, no entanto, ficando na primeira colocação com os critérios de desempate. O próximo compromisso tricolor será no domingo(23), no Estádio do Vale, contra o Novo Hamburgo, com partida válida pelo confronto de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho.