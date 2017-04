Novo Hamburgo e Grêmio decidem classificação à final no Estádio do Vale

INCIDENCIAS: Partida válida pela volta da semifinal do Campeonato Gaúcho 2017, disputada no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Grêmio e Novo Hamburgo fazem na noite deste domingo (23), às 19 horas, a partida de volta válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena, em Porto Alegre.

Devido ao gol fora de casa, o Nóia tem vantagem de jogar pelo empate sem gols ou por qualquer vitória. Já para a classificação Tricolor é preciso que a equipe vença por qualquer placar ou que o duelo termine em empate a partir de 2 a 2. Caso se repita o placar do primeiro jogo a decisão do finalista será nos pênaltis.

A partida deste final de semana acontece no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A direção do time da casa tentou aumentar a capacidade do estádio com a instalação de arquibancadas móveis, o que acomodaria, no total, dez mil torcedores, porém a medida não foi autorizada pelos bombeiros. A casa do Nóia suporta até 5,5 mil torcedores.

A equipe que garantir classificação para a final da competição enfrentará o vencedor do duelo entre Caxias e Internacional. O confronto entre os clubes ocorre neste domingo, às 16 horas no estádio Centenário, em Caxias do Sul. o Colorado tem vantagem, pois venceu por 1x0 o primeiro jogo.

Grêmio vai a campo com força máxima

Na última quinta-feira, o Tricolor jogou pela Conmebol Libertadores Bridgestone contra o Guaraní do Paraguai, partida que terminou empatada em 1 a 1, fora de casa. Pensando na decisão deste domingo, pelo Gauchão contra o Novo Hamburgo, Renato escalou uma equipe reserva para atuar no duelo válido pela terceira rodada do grupo oito da competição continental, Marcelo Grohe e Edilson foram os únicos titulares em campo.

Após a partida no Paraguai o foco já foi completamente voltado para o Campeonato Gaúcho. Na sexta-feira os titulares treinaram com bola, com exceção dos que atuaram no dia anterior. Neste sábado, a equipe realizou atividade que começou com portões fechados no CT Presidente Luiz Carvalho.

Quando foi liberada a entrada da imprensa no treinamento, os jogadores participavam de um rachão. Como o empate em 1x1 leva o jogo aos pênaltis, os atletas treinaram cobranças ao final da atividade.

Apesar do mistério no último trabalho antes do confronto contra o Nóia, o time de Renato Portaluppi deve ir para o duelo sem surpresas. A provável escalação contará com: Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Ramiro, Léo Moura, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

Na classificação geral do campeonato o Grêmio está à frente do Internacional e atrás do Caxias. Caso avance e na final dê Gre-Nal, a decisão final será na Arena do Grêmio. Já se avançar e pegar o clube da serra, o último jogo acontecerá no Centenário.

Novo Hamburgo mantém mistério em relação ao substituto de volante suspenso

Apesar da vantagem de classificar com o empate sem gols, o Novo Hamburgo manteve, durante a semana, mistério nos treinamentos. As atividades da equipe nos últimos dias foram de portões fechados.

Já neste sábado o treinamento foi de portão aberto, mas o comandante Beto Campos ainda mantém em segredo quem compõe o meio de campo no lugar de Jardel. O volante foi para a partida contra o Grêmio, no último domingo (16), pendurado e acabou levando o terceiro cartão amarelo por reclamação. Os mais cotados para assumir vaga são Renan e Tiago Ott.

A equipe do Vale dos Sinos teve a melhor campanha até aqui no campeonato, o que lhe dá o direito de decidir em casa caso alcance a classificação para a final. Em 14 partidas o Nóia perdeu apenas duas, nenhuma em seu estádio.

A provável equipe que vai a campo neste domingo terá: Mateus, Léo, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Renan (Tiago Ott), Preto e Juninho; Branquinho e João Paulo.