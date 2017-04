Resultado Novo Hamburgo x Grêmio no Campeonato Gaúcho 2017 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

Já o Novo Hamburgo se prepara para a disputa das finais do Campeonato Gaúcho. diante do Internacional. A primeira partida será no próximo domingo(29), no Beira-Rio, com partida de volta no Estádio do Vale, no dia 06 de maio.

O próximo compromisso do Grêmio será contra o Guarani-PAR, na Arena, na próxima quinta-feira (27), com confronto válido pela 4ª partida do grupo 8 da Copa Libertadores da América.

"Guerreiro, guerreiro, guerreiro... time de guerreiro!" Cantam os jogadores e torcida do Novo Hamburgo no Estádio do Vale.

O Grêmio, que não conquistava o Campeonato desde 2010, vinha com o objetivo de interromper a série de títulos do Internacional, no entanto, mais uma vez, caiu nas semifinais da competição.

O Nóia decidirá o título da competição em seus domínios já que possui melhor campanha que o Internacional ao longo do Campeonato.

Novo Hamburgo não chegava numa final de Campeonato Gaúcho desde 1953.

O Grêmio, por dois anos seguidos é eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho. No ano passado, o tricolor gaúcho caiu diante do Juventude.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! NÓIA ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO 2017!

Amaral, se converter, colocará o Novo Hamburgo na final.

DEFENDE O GOLEIRO MATEUS! PERDE A COBRANÇA!

Walter Kannemann para a cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO!

Renan cobrará a penalidade.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!

Arthur é o selecionado para a cobrança tricolor.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO!

Juninho vem para cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!

Ramiro vem para a cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! Tudo empatado novamente.

Júlio Santos vem para a cobrança que pode ser decisiva.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!

Marcelo Oliveira para cobrar pro tricolor.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! Vamos para as cobranças alternadas.

Pablo é o escolhido para a cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!

Luan vai para a quinta cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! Léo converte sua cobrança.

Léo para a cobrança da penalidade.

DEFENDE O GOLEIRO MATEUS! Tudo empatado novamente.

Pedro Rocha para a cobrança.

MARCELO GROHE DEFENDE! Júlio Santos perde a penalidade.

Júlio Santos vai para a cobrança.

PRA FORA! Lincoln erra a cobrança e esta tudo empatado na cobrança das penalidades.

Lincoln para a cobrança.

NA TRAVE! Erra a cobrança o capitão do Novo Hamburgo.

Preto para a cobrança do Novo Hamburgo.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Segunda cobrança covertida do Grêmio.

Lucas Barrios vai para a cobrança para o Grêmio.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! Tudo empatado na disputa de pênaltis.

João Paulo cobrará para o Novo Hamburgo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Convertida a primeira penalidade do tricolor,

Maicon será o primeiro a cobrar para o tricolor.

A última disputa de pênaltis em que o Grêmio participou foi contra o Atlético-PR, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2016. Naquela oportunidade, o tricolor sagrou-se classificado para as quartas da competição.

"Eu acredito, eu acredito, eu acredito" - Grita a torcida do Novo Hamburgo no Estádio do Vale.

A curiosidade é que as duas semifinais da competição serão decididas nas cobranças de pênaltis. Na partida entre Internacional e Caxias, em Caxias do Sul, teve classificação do colorado.

A classificação para a final será decidida através da cobrança de pênaltis entre Grêmio e Novo Hamburgo.

54' Apita o juiz! Fim de jogo no Estádio do Vale!

53' Alteração no Grêmio: Sai Léo Moura para a entrada de Lincoln.

51' Sem perigo! Luan lançou Barrios que cabeceia pra fora.

49' Iremos até 54 minutos nessa segunda etapa.

48' PASSOU POR TODO MUNDO! Geromel cabeceou e a bola sai pela área mas ninguém botou pra dentro.

43' NãO ENTROU! Após cobrança de Luan, a bola sobrou para Pedro Rocha que tentou tocar na pequena área mas Mateus voou para afastar o perigo!

42' Falta em Luan que chegava com perigo na meta de Mateus. Falta perigosa para o Grêmio.

38' Jogador do Novo Hamburgo cai no gramado para receber atendimento médico.

35' Léo Moura tenta o cruzamento mas a bola vai direto pra linha de fundo.

33' Recomeça o jogo no Estádio do Vale após atendimento médico do torcedor.

29' Jogo parado nesse momento, Um torcedor do Novo Hamburgo caiu do alambrado, bate de rosto no chão e saíra do estádio de ambulância.

28' Após cobrança de escanteio, Júlio Santos subiu sozinho na área do Grêmio para igualar o placar no Estádio do Vale.

28' GOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! JÚLIO SANTOS DE CABEÇA!

25' Grohe novamente! Preto chuta de fora da área e M. Grohe cai para ficar com a bola.

24' Pela direita! Lucas Santos arrisca o chute, a ola bate na defesa do Grêmio e sai pra escanteio.

23' Alteração no Grêmio: Sai Miller Bolanos pra entrada de Arthur.

19' Lucas Barrios recebeu passe de Pedro Rocha, chutou de fora da área e entrou no canto direito do gol do Nóia!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUCAS BARRIOS PARA O TRICOLOR!

16' Cartão amarelo para preto.

14' Cartão amarelo para Léo Moura por falta em Assis.

10' Muito alto! Lucas Barrios faz pivô, lança Luan que chuta muito acima do gol o Mateus!

06' Alteração no Grêmio: Edilson sai com lesão e entra Lucas Barrios.

05' PERDEU! Léo subiu sozinho na pequena área e cabeceou pra fora!

04' Parou com falta! Edilson faz fala em branquinho e recebe cartão amarelo.

03' AFASTOU! Edilson faz boa jogada, cruza rasteiro na área mas afasta o perigo a zaga do Novo Hamburgo,

02' Caído no gramado! Jogador do Novo Hamburgo cai no gramado e o jogo é paralisado para atendimento médico.

01' Na bola! Branquinho cai na área mas o juiz da partida entende como lance normal.

00' Recomeça o jogo! Bola rolando nesse segundo tempo!

Novo Hamburgo volta sem mudança para essa segunda etapa. Pelo lado tricolor, também sem alterações.

Caso o Novo Hamburgo confirme a classificação para a final da competição, decidirá yem casa o título do Campeonato Gaúcho por ter feito melhor campanha. Caso o Grêmio conquiste a vaga, também decidirá na Arena o título Gaúcho por também possuir melhor campanha que o colorado.

Os amarelados do Novo Hamburgo nessa primeira etapa são: Júlio Santos, Renan e Pablo. Já pelo lado do Grêmio, Ramiro foi o único jogador a receber o cartão no primeiro tempo.

O Novo Hamburgo faz forte marcação diante no Grêmio na noite de hoje em repetição do que aconteceu na primeira partida das semifinais. O Grêmio tenta trocar passes e criar oportunidades, mas se vê impossibilitado com a forte marcação adversária.

Preto: "A equipe se portou bem" - declarou o jogador do Novo Hamburgo.

Maicon: "Caprichar no último passe para poder marcar o gol." - disse o capitão do Grêmio.

Com o resultado, o classificado que irá enfrentar o Internacional na grande final do Campeonato Gaúcho é o Novo Hamburgo. O Nóia te, vantagem após marcar um gol como visitante na Arena do Grêmio,

48' Apita o juiz! Fim de jogo nesse primeiro tempo.

48' PERDEU A CHANCE! Após confusão na área, os atacantes do Grêmio tentaram finalizar por 3 momentos, no entanto, sem conseguir efetividade, perdeu a chance.

47' Cartão amarelo para Pablo.

45' Teremos 3 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo.

43' Caído no gramado! Após disputa de bola, Branquinho cai no gramando sentindo mas nada marcou o juiz da partida.

41' Por cima! Bolanos tira da marcação, arrisca o chute da entrada da grande área mas a bola foi muito acima do gol defendido por Mateus!

39' PERDEU! João Paulo ficou livre com Marcelo Grohe, chutou e isolou a grande oportunidade do Nóia!

39' Afasta o o goleiro! Mateus faz grande interceptação em bola que chegaria para Pedro Rocha livre.

34' POR POUCO! Edilson faz linda cobrança, o goleiro do Nóia não saiu do lugar e viu a bola sair muito perto de sua sua meta!

34' Falta em Pedro Rocha, o juiz da partida não viu mas foi avisado pelo 4º arbitro. A torcida do Novo Hamburgo reclama.

33' Pedro Geromel cabeceia pra fora após cobrança de escanteio. Escanteio para o Novo Hamburgo.

26' Cartão amarelo para Julio César por falta em Bolanos.

25' Pra fora! Léo recebe bola que sobrou após bate e rebate na área, arrisca o chue mas a bola vai a direita do gol de M. Grohe.

24' Afasta a zaga! Geromel tira para escanteio.

23' Cartão amarelo para Ramiro por falta em Branquinho.

18' Por pouco! O zagueiro Geromel deu um chutão para a área do Nóia, Pedro Rocha estava lá, teve a chance da finalização mas errou em bola e o goleiro ficou com ela.

16' Confusão na área! O goleiro do Novo Hamburgo caiu na área após disputa de bola, o juiz avaliou como lance normal e não marcou irregularidade alguma, no entanto, o goleiro estava caído e recebe agora atendimento médico no gramado.

15' Escanteio! Edilson bateu e a bola explodiu na barreira e saiu pelo escanteio após disputa de bola.

14' Falta nele! Bolanos recebe, tenta fazer o passe mas recebe falta por trás, assinalada pelo juíz da partida. Edilson na bola.

12' Ficou na bronca! Juninhofica caído após dividida de bola com Edilson, o juiz nada marcou e só restou reclamações aos jogadores do Nóia.

10' Mal! Marcelo Oliveira tenta fazer um cruzamento, mas de forma pífia o era e a bola sai pela linha de fundo.

07' Não tinha ninguém! Luan perde a posse da bola, Branquinho cruza mas não havia ninguém dentro da área do Grêmio para receebr o cruzamento.

03' O Grêmio tenta trocar passes mas a marcação do Nóia é forte.

00' COMEÇA O JOO! Rola a bola no Estádio do Vale!

O Novo Hamburgo vem a campo com uniforme inteiramente azul. Já o Grêmio veio com seu fardamento todo na cor branca.

As equipes adentram ao gramado para a partida decisiva que poderá levar uma das equipes a grande final do Campeonato Gaúcho 2017!

O Nóia, cujo foi a equipe de melhor desempenho durante toda a competição, não perdeu jogo algum durante todo o Campeonato para a dupla GreNal. É um dos principais trunfos para a noite de hoje no Estádio do Vale.

Na primeira partida das semifinais, o Novo Hamburgo fez ótima partida em mando gremista, trazendo para seus mandos a vantagem de poder empatar por 0 a 0, que mesmo assim, avança a grande final do Campeonato Gaúcho.

O técnico tricolor contará com desfalques no banco de reservas pra partida desta noite. Trata-se de Gastón Fernández e Fernandinho, ambos apresentaram indisposíções físicas e foram vetados do confronto.

O foco gremista é interromper a série de títulos seguidos do rival, de tal forma, escalou time reserva na Copa Libertadores da América, em partida disputada na quinta-feira passada no Paraguai.

Já se conhece o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho 2017. O Internacional classificou-se em Caxias do Sul, diante do Caxias nos pênaltis, após uma emocionante partida e com grande atuação do goleiro Keiller, que substituiu o atual titular colorado Marcelo Lomba que sofreu lesão nos minutos iniciais da partida, que anteriormente substituía o titular absoluto do time Danilo Fernandes. O Inter tenta o heptacampeonato pela segunda vez na história.

Banco do Grêmio: Leo, B. Rodrigo, Thyere, Cortez, Arthur, Jailson, Kaio, Michel, Lincoln, Everton, Barrios.

Banco do Novo Hamburgo: Max, L. Carioca, Ricardo, Angelo, Brida, J. Abu, J. Assis, Tiago Ott, Jeff Silva, L. Santos, Brandão

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; Luan.:

Novo Hamburgo confirmado: Matheus; Léo, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Preto, Renan e Juninho; Branquinho e João Paulo.

Boa noite ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo minuto a minuto com partida valida pela segunda semifinal do Campeonato gaúcho 2017.

O jogo ocorre no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo e a bola rola a partir das 19h00 no horário de Brasília na VAVEL Brasil. Fique aqui conosco!

A equipe de arbitragem delegada para o confronto dessa noite terá nomes como Jean Pierre Lima como juiz da partida, tendo José Eduardo Calza e Alexandre Kleiniche como seus auxiliares.

O histórico do confronto tem ampla vantagem tricolor. Após 174 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 124 vezes, marcando 431 gols. Já o Novo Hamburgo superou o tricolor em 16 oportunidades, tendo marcado 158 gols, além dos 34 empates.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo hoje.

Assim, a provável escalação do Novo Hamburgo é: Matheus; Léo, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Preto, Tiago Ott (Renan/Ricardo) e Juninho; Branquinho e João Paulo.

Já o Nóia trabalhou durante toda a semana para preparar-se da melhor forma para a partida deste domingo. O Novo Hamburgo irá com força máxima, com exceção de Gilmar, que tomou o terceiro cartão amarelo na Arena e estará suspenso para o jogo decisivo.

Assim, a provável escalação do Grêmio é: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; Luan.:

Na última partida disputada pelo tricolor gaúcho, valendo pela terceira rodada da fase de gruos da Copa Libertadores da América, Renato ortaluppi decidiu por escalar 9 jogadores reservas diante do Guaraní-PAR, no Paraguai, preservando assim os jogadores considerados titulares para a decisão deste domingo no Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo, contando com todos os jogadores que anteriormente estavam à disposição.

O time de melhor campanha no Campeonato, trata-se assim o Novo Hamburgo. Após ter feito uma das melhores campanhas de sua história na competição, ficando a frente das principais equipes do Estado, o Nóia tem a missão de defender sua vantagem de 1 a 1 conquistada na Arena do Grêmio, na partida de ida das semifinais da competição.

O Grêmio vem em busca da classificação para a final do Cameonato Gaúcho, precisando vencer ou empatar por mais de dois gols para classificar-se. Após ter ficado na quarta colocação da competição na fase classificatória, a equipe de Renato Portaluppi decidirá fora de casa a classificação.