Novo Hamburgo segura Grêmio nos dois jogos e avança à final do Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela volta da semifinal do Campeonato Gaúcho 2017, disputada no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O Novo Hamburgo faz história no Campeonato Gaúcho! O Anilado segurou o Grêmio no estádio do Vale e, na soma dos dois empates por 1 a 1, a decisão acabou indo aos pênaltis no interior. O Novo Hamburgo levou a melhor pelo marcador final de 7 a 6 nas penalidades alternadas.

Na grande final do torneio, o adversário do Novo Hamburgo é o Internacional, que passou pelo Caxias somente nas penalidades para carimbar sua classificação. Dessa forma, o Colorado segue na busca de mais um título estadual contra o Nóia, surpreendente no início, ascendente durante a competição e finalista com méritos.

Jogo de muita marcação e poucas chances

O Novo Hamburgo do técnico Beto Campos mais uma vez se mostrava bem organizado em campo nos ímpetos iniciais, não deixando que a criação gremista existisse. Como a marcação do Grêmio também não dava brechas, os primeiros minutos eram de concentração no meio de campo.

Aos 15 minutos, em escanteio cobrado da esquerda, o goleiro Matheus soqueou a bola, foi atingido, o árbitro mandou seguir e o Grêmio desperdiçou a chance na área. Somente na saída em contra-ataque do Nóia que Jean Pierre Lima solicitou o atendimento ao guarda-redes dos mandantes. Aos 18', um chutão para o ataque quase resultou em finalização de Pedro Rocha, mas o atacante gremista furou em bola e ela ficou ao goleiro Matheus.

O Novo Hamburgo se segurava na defesa e buscava saídas rápidas para manter a posse de bola no ataque. Em uma dessas escapadas, Ramiro cometeu falta sobre Branquinho e levou o cartão amarelo. A melhor chance gremista foi uma cobrança de falta de Edilson. O lateral-direito buscava o ângulo, mas a bola passou próxima à trave.

Em outro bom ataque, Miller Bolaños recebeu pela extrema esquerda, cruzou fechado e o goleiro Matheus espalmou a bola para impedir o gol do Grêmio. No contra-ataque do Nóia, passe preciso para entrada do atacante João Paulo, mas o jogador tentou bater colocado e mandou alta demais. Finalizando as chances na etapa inicial em um 0 a 0 que favorecia ao Anilado do Vale.

Placar da Arena se repete e decisão vai para os pênaltis

No primeiro lance após a volta do intervalo, Marcelo Oliveira chegou por baixo na bola, Branquinho e os torcedores locais pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir a partida. O Novo Hamburgo quase abriu o placar em cobrança de falta. O zagueiro Pablo desviou de cabeça, mas a bola passou próxima, saindo pela linha de fundo.

Após o lance descrito, Edilson deixou o campo para entrada de Lucas Barrios. Ao que tudo indica, o problema do lateral-direito foi lesão e logo colocou gelo no banco de reservas para evitar maior gravidade do problema. Em campo, Barrios serviu a bola para Luan, que finalizou alto demais aos 10 minutos.

A partida seguia no mesmo ritmo até sair o gol do Grêmio. Pedro Rocha errava jogada, mas conseguiu ele mesmo recuperar a bola, tocar para Barrios e o estrangeiro acertar chute rasteiro no canto da meta: 1 a 0. Aos 19 minutos, o Tricolor conquistava a vantagem na casa anilada.

Mas não durou muito. Aos 28 minutos, escanteio para o Novo Hamburgo pela direita. Cobrança para o meio da área, a zaga do Grêmio foi assombrada pelo velho fantasma da bola aérea e Júlio Santos cabeceou com precisão, no canto: 1 a 1 no estádio do Vale. Na comemoração, alguns torcedores se excederam e um acabou caindo da arquibancada e precisou urgentemente de atendimento médico. A ambulância encaminhou-o ao hospital da cidade.

Dentro do jogo, o Grêmio teve pelo menos mais duas chances. Em falta, Luan acertou a barreira, Ramiro carimbou a marcação e Barrios chutou no canto para Matheus espalmar. No rebote, Pedro Rocha ainda tentou o último passe para pequena área e o lateral Assis afastou. Em outra falta, a bola foi alçada na área e Geromel desviou de cabeça junto ao adversário. A bola passou próxima da trave, em escanteio. O acréscimo final do jogo foi de mais quatro minutos e nenhuma equipe voltou à frente do marcador, definindo a decisão por pênaltis.

Nas penalidades, Novo Hamburgo leva a melhor por 7 a 6

Na primeira série, ambos converteram. Na segunda série, o Nóia errou com o capitão Preto. Mas na terceira, Lincoln também desperdiçou pelo Grêmio. Na quarta série, Pedro Rocha perdeu e o Novo Hamburgo buscou o empate.

A seguir, todos os jogadores converteram seus pênaltis, a série foi para as alternadas até Walter Kannemann chutar e Matheus defender. Na última, o Novo Hamburgo converteu e o placar ficou em 7 a 6 para os classificados do Vale. O Novo Hamburgo vai à final do Gauchão 2017.