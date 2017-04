Marcelo Grohe lamenta eliminação do Grêmio nos pênaltis: "Pagamos caro"

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após o empate por 1 e 1 no tempo normal, mesmo placar do primeiro jogo da semifinal, Novo Hamburgo e Grêmio decidiram nos pênaltis, no Estádio do Vale, quem seria o adversário do Internacional na final do Campeonato Gaúcho 2017. O Nóia levou a melhor e venceu o Tricolor, convertendo sete cobranças, contra seis do Grêmio. Os jogadores gremistas lamentaram o resultado.

“Não deu, perdemos no jogo, nos pênaltis, nos 90 minutos. A gente deu muito mole de novo e acabou perdendo”, disse o atacante gremista Luan, na saída de campo.

Apesar de frustrado pela eliminação Pedro Rocha já pensa no futuro: “O sentimento é de frustração porque a gente queria muito ir pra essa final, infelizmente não deu. Mas não podemos achar que está tudo errado, temos que dar sequência no trabalho, temos bastante campeonatos para lutar para ser campeão de novo”, falou o jovem jogador que deu o passe para o gol tricolor.

O goleiro Marcelo Grohe, que defendeu umas das cobranças do Novo Hamburgo durante a disputa, acredita que a classificação para a final escapou em detalhes e na falta de concentração quando o time estava em vantagem:

”A gente tem que absorver, infelizmente estamos pecando em alguns detalhes que está nos comprometendo, infelizmente. Pagamos caro por isso com a eliminação. Foi pros pênaltis e não tivemos a competência de ganhar. No futebol quando acontece uma falta de concentração a gente paga caro, fizemos o gol e estávamos controlando o jogo, numa bola parada tomamos o gol. Mas agora é levantar a cabeça e seguir”, disse ele.

O Grêmio volta a campo na noite de quinta-feira (27) pela Copa Libertadores da América. O duelo é contra o Guaraní do Paraguai e acontece às 21h45 na Arena do Grêmio. A partida é válida pela quarta rodada do grupo oito da competição.