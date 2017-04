Gastón Fernández sofre lesão na coxa e desfalca Grêmio por dez dias

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

De fato, os dias não vem sendo bons ao Grêmio. A equipe de Porto Alegre foi eliminada do Campeonato Gaúcho nos pênaltis no último domingo após empatar pela segunda vez com o Novo Hamburgo na fase semifinal. Após a eliminação, Edilson foi constatado com uma lesão que o tira dos gramados pelos próximos compromissos. Após a confirmação da ausência do titular da lateral-direita, o meia Gastón Fernández também será desfalque.

O argentino chegou ao clube em março e já realizou sete partidas, com direito a assistências para seus companheiros. Uma delas para Barrios marcar diante do Veranópolis. Entretanto, uma lesão diagnosticada na coxa afasta o meio-campista dos compromissos gremistas na Copa Libertadores da América. O Tricolor recebe o Guaraní do Paraguai na quinta-feira, na Arena do Grêmio. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

Depois dessa partida, a próxima viagem do Grêmio é ao Chile, onde enfrenta o Deportes Iquique, na quinta e penúltima rodada. Dúvida para esse jogo de sequência, Gastón Fernández não foi uma negociação fácil, mas também ainda não atingiu a titularidade. Dentro do elenco, inclusive, ficou de fora de partidas para ingressos de jogadores como Lincoln, vindo do banco de reservas. Já em relação a substituir Edilson, Renato Portaluppi deve recuar Léo Moura para sua posição de lateral-direito.

Sem Léo Moura no meio de campo, o treinador gremista pode povoar o setor com o volante Arthur, jogador de boa atuação com a equipe reserva que enfrentou o Guaraní no primeiro turno do grupo. Sobrando uma vaga na equipe titular, o argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios também é opção ao técnico.

O provável Grêmio que deve entrar a campo na quinta-feira tem: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Arthur, Maicon, Ramiro, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan. O Tricolor lidera o grupo ao lado do Guaraní, com sete pontos cada. O terceiro colocado é o Deportes Iquique com três.