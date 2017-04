Gremio x Guaraní AO VIVO na Copa Libertadores

INCIDENCIAS: Partida válida pela 4ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2017, sendo disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Guaraní x Grêmio ao vivo na Copa Libertadores.

Após eliminação para o Novo Hamburgo nas semifinais do Campeonato Gaúcho 2017, o Grêmio volta suas atenções para a Copa Libertadores da América. O Tricolor é o líder do Grupo 8 da competição continental com 7 pontos e espera encaminhar sua classificação para as oitavas de final nesta quinta-feira (27), na Arena, diante do Guaraní-PAR. A partida começa às 21h45.

Além dos três pontos o Grêmio também entra em campo pensando em melhorar a sua imagem com o torcedor. Mesmo tendo a Libertadores como grande objetivo da temporada, o torcedor do clube ficou chateado com a eliminação do clube no campeonato estadual. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, recebeu muitas críticas após a eliminação do time no último fim de semana, mas fez questão de dizer que tem o grupo nas mãos, confira:

“O grupo está nas minhas mãos. E se achar que não está nas mãos, pego minha mala e vou embora. Enquanto estiver aqui ou em outro clube, o grupo está na minha mão 100%, não é 90%. Não estou perdendo o grupo”, declarou o treinador em coletiva de imprensa.

Para vencer o Guaraní na Arena, Renato Gaúcho pode contar com o centroavante Paraguaio Lucas Barrios. O jogador entrou bem na partida diante do Novo Hamburgo e marcou um gol. Barrios foi contratado a título de “fazedor de gols”, até o momento o jogador marcou três vezes em 11 partidas disputadas.

O Grêmio treinou de portões fechados na tarde desta quarta-feira (26). Renato Gaúcho optou por não divulgar o time que vai a campo pela 4ª rodada do grupo 8 da Libertadores. A certeza é que o treinador não vai poder contar com o lateral Edílson, lesionado. A dúvida que resta é entre o volante Arthur e o centroavante Lucas Barrios. Toda a atividade foi observada por Romildo Bolzan Júnior, Presidente do Tricolor.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Provável escalação do Grêmio:

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Arthur, Maicon, Ramiro, Bolaños e Pedro Rocha; Luan

Caso Renato opte por Lucas Barrios, Luan seria recuado para o meio de campo e o centroavante formaria dupla de ataque com Pedro Rocha.

Guaraní vai explorar jogadas aéreas na Arena

O Guaraní é o segundo colocado do Grupo 8 da Libertadores. O time Paraguaio tem os mesmo sete pontos do Grêmio, mas fica atrás do clube Gaúcho por conta do saldo de gols menor. Daniel Garnero, técnico do Guaraní, prevê um jogo complicado na Arena, mas garante seu time preparado:

“O Grêmio vai querer melhorar a imagem ante seus torcedores depois da eliminação sofrida no fim de semana. Sabemos da classe do rival que iremos enfrentar. Contudo, também estamos muito otimistas e confiamos em nós mesmos”, falou o treinador do Guaraní.

A previsão é que o time do Guaraní explore as jogadas de bola área na partida contra o Grêmio. Segundo o zagueiro Nery Bareiro, o time possui bons cabeceadores e o time conhece a fragilidade das jogadas aéreas do time Tricolor.

Foto: Renan Turra / Agência RBS

Provável escalação do Guaraní:

Alfredo Aguilar; Carlos Rolón, Nery Bareiro, Luis Cabral e Marcelo Baez; Luis De la Cruz, Juan Aguilar, Marcelo Palau e Hernán Novick; Epifanio García e Néstor Camacho.

A partida terá a arbitragem de Patrício Loustau, auxiliado por Hernan Maidana e Gustavo Rossi. O trio vem da Argentina.